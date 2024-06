Come allenarsi quando si hanno le vampate?

Ci si può allenare con le vampate? Le persone che sono soggette a vampate di calore, come le donne in menopausa, non devono rinunciare ad allenarsi. Basta adottare le giuste strategie per allenarsi quando si hanno le vampate, come scegliere attività a basso impatto, ridurre l'intensità dell'esercizio quando si avverte molto caldo, rinfrescarsi polsi e viso, allenarsi in ambienti freschi e vestirsi a strati. Quando si avverte una sensazione intensa di caldo a causa delle vampate può non essere facile allenarsi perché sudare ulteriormente è l'ultima cosa di cui si pensa di aver bisogno. Eppure, è importantissimo farlo perché il movimento non solo fa bene alla salute psicofisica, ma aiuta anche a controllare meglio la temperatura corporea.

Cosa sono le vampate di calore? Per vampata di calore si intende un'improvvisa sensazione di calore che talvolta si associa a un aumento della sudorazione, viso rosso e arrossato e palpitazioni cardiache. Si tratta di un disturbo molto comune nelle donne in menopausa, che in alcuni casi può avere un forte impatto sulla qualità della vita. Le vampate compaiono perché l'organismo diventa molto sensibile anche a piccoli aumenti di temperatura a causa di una disregolazione dell'ipotalamo, la parte del cervello che regola questo parametro. Appena il corpo diventa un po' più caldo, l'ipotalamo si attiva per cercare di rinfrescarlo percependo erroneamente una situazione di pericolo. I vasi sanguigni della pelle iniziano a dilatarsi per favorire il flusso sanguigno e dunque disperdere più velocemente il calore. Inoltre, aumenta la sudorazione perché evaporando il sudore raffredda la superficie del corpo.

Quali esercizi preferire per tenere sotto controllo le vampate? Per tenere sotto controllo le vampate l'ideale è eseguire attività a basso impatto come yoga, pilates, camminata ed esercizi con pesi leggeri. In linea di massima, meglio evitare l'esercizio vigoroso, come l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), che tende ad aumentare molto la temperatura corporea. Tuttavia, occorre tenere presente che le reazioni all'esercizio fisico sono diverse da donna a donna, per cui non tutte le attività intensificano allo stesso modo le vampate di calore in tutte le donne. La cosa migliore, dunque, è fare delle prove per vedere come reagisce il proprio corpo e capire qual è l'attività migliore nel proprio caso.

Come gestire le vampate di calore durante l'attività fisica? Diminuire l'intensità dell'esercizio fisico

Fare respiri profondi

Scegliere abiti traspiranti

Bere spesso

Allenarsi in ambienti freschi

Diminuire l'intensità dell'esercizio fisico aiuta? Quando si sente molto caldo, diminuire l'intensità e il ritmo dell'attività fisica, senza necessità di fermarsi, aiuta a migliorare la situazione. Per esempio, se si sta facendo jogging si può passare alla camminata, se si stanno eseguendo squat o affondi piegare solo leggermente le ginocchia, mentre se un esercizio richiede salti, sollevare semplicemente i talloni da terra. Se le vampate di calore non diminuiscono, è utile anche allungare il tempo di riposo tra una serie e l'altra. In genere, le vampate durano pochi minuti, quindi, se necessario si possono anche fare brevi pause o marciare sul posto finché non si attenuano.

La respirazione profonda aiuta a sentire meno caldo? Praticare una respirazione addominale profonda può ridurre l'intensità delle vampate perché aiuta a disperdere il calore e ad abbassare la frequenza cardiaca. Inspirare con la pancia per cinque secondi, quindi espirare per cinque secondi, continuando per cinque minuti.

È importante bere? L'acqua è un'alleata del sistema di termoregolazione: se si è correttamente idratati, il controllo della temperatura corporea è più efficace. Le donne in menopausa devono dunque bere in maniera costante nell'arco della giornata e tenere sempre a portata di mano acqua fresca durante l'allenamento, bevendo piccoli sorsi ogni volta che l'ondata di calore inizia a salire.

Indossare indumenti traspirati è utile? Optare per tessuti freschi e traspiranti durante l'allenamento è ancora più importante per chi soffre di vampate perché aiuta ad alleviare la sensazione di caldo. Sì, anche a vestirsi a strati, così da spogliarsi quando il caldo diventa insopportabile.