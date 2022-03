Come allenarsi dopo una nottata insonne

È un'evenienza piuttosto comune: capita a tantissimi, e non così di rado, di trascorrere una notte turbolenta in cui non si riesce a riposare bene e a sufficienza, con il risultato di sentirsi molto stanchi al risveglio. Se si aveva in programma di fare attività fisica al mattino, però, non si deve per forza rinunciare a causa della nottata insonne o quasi: basta solo calibrare meglio l'allenamento e fare degli esercizi specifici.

Attenzione a non strafare

Quando ci si sente stanchi, a maggior ragione se si è reduci da una nottata insonne, è importante non strafare ed essere cauti in tutto ciò che si fa, compreso l'allenamento. La stanchezza e la mancanza di sonno, infatti, possono avere ripercussioni su molte capacità, per esempio la resistenza, la forza, la flessibilità, la prontezza di riflessi, tutte fondamentali quando si pratica attività fisica. In queste condizioni, non solo è più probabile avere performance ridotte, ma si rischia anche di incappare in infortuni e lesioni. Secondo alcune ricerche, fra cui uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Psychology: General, la mancanza di sonno può triplicare i cali di concentrazione e raddoppiare le probabilità di commettere errori.

Per questo, dopo una nottata agitata se non addirittura insonne, è importante ascoltare il proprio corpo e ragionare prima di allenarsi. Se, nonostante tutto, si decide comunque di fare attività fisica, è fondamentale evitare gli esercizi complessi. L'ideale è dedicarsi a movimenti che non richiedono molta coordinazione e che si possono gestire.