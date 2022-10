Come allenarsi con la sbarra e trarne benefici

La sbarra è un attrezzo comunemente utilizzato nella danza ma perfetto anche per svolgere altri tipi di allenamenti. Facili da compiere, rientrano nella categoria di quelli a basso impatto e possono essere fatti da tutti perché gli esercizi specifici sono modulabili a seconda della preparazione di ognuno. A rendere l'allenamento alla sbarra alla portata di ogni persona è anche il fatto che non serva un abbigliamento specifico se non il classico comodo sportivo e l'attrezzo possa essere sostituito da una sedia o un altro supporto.

Come ci si allena usando la sbarra L'allenamento con la sballa classico prevede lo svolgimento di movimenti presi in prestito dalla danza classica come pliés e relevés, utilizzano una sbarra o un altro oggetto simile da posizionare all'altezza della vita per stabilizzarsi. Questi esercizi si basano su movimenti isometrici, che si concentrano sulla flessione di muscoli specifici uno alla volta, senza contrarli o espanderli. Le lezioni alla sbarra possono anche incorporare movimenti tipici di yoga, pilates, zumba o aerobica. A seconda degli esercizi che si decide di introdurre nell'allenamento cambiano intensità e benefici.

Se la lezione si concentra esclusivamente su piccoli movimenti muscolari, ad essere privilegiata è l'aumento della forza, mentre se si incorporano aerobica, Zumba o altri esercizi rapidi, si può parlare di attività cardio.

Dove allenarsi Un altro vantaggio degli allenamenti alla sbarra è che possono essere eseguiti ovunque. Esistono lezioni in studio o palestra tenute da insegnanti ma anche alternative video da replicare a casa. L'importante è solo scegliere quelle di professionisti qualificati. Per cimentarsi tra le mura domestica tutto ciò che serve sono una sbarra da ballo, un tappetino da yoga e, se si vuole aumentare la difficoltà dell'allenamento, alcuni pesi o fasce di resistenza. Tuttavia, in casa esistono soluzioni che possono essere adibite a questo tipo di allenamento, come una sedia dallo schienale che arrivi all'altezza desiderata per compiere gli esercizi, una morbida coperta al posto di un tappetino da yoga e una bottiglia d'acqua piena in sostituzione del peso. Usare la sbarra è un ottimo modo per allenarsi, indipendentemente dalle condizioni fisiche di partenza perché è considerata un'attività a basso impatto e può essere adattata alle esigenze e caratteristiche di chi lo compie. Questa estrema varietà consente di trovare una lezione di sbarra su misura per le proprie esigenze specifiche. Si può ad esempio cercare un gruppo di età specifico, persone in gravidanza o con determinate condizioni di salute o lesioni. Se si è preoccupati per una propria condizione fisica di partenza è sempre meglio chiedere consiglio al medico prima di iniziare.