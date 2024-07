Come allenare le gambe: migliori esercizi e come inserirli

Nei prossimi paragrafi cercheremo di fare chiarezza su "come sceglierli" e "perché", esponendo anche vari principi di allenamento, con l'obbiettivo di chiarire quanti più dubbi possibile nella costruzione di una buona routine d'allenamento per le gambe.

Reputiamo giusto sottolineare fin da subito che non esistono , nel senso stretto del termine, "esercizi migliori di altri"; ma piuttosto, potremmo valutare quelli più adatti ad una certa finalità, ad una certa persona e con un certo sistema. Ovvero, " più efficaci " in un determinato contesto.

Ecco perché l'allenamento per le gambe implica un livello di affaticamento così elevato; se dovessimo sovrapporlo a quello della parte superiore, significherebbe allenare l'intero tronco tutto assieme - non solo spalle, bicipiti e tricipiti , come molti potrebbero dedurre. Ed ecco perché è più logico dividerlo almeno in due sessioni a microciclo , ponendo il focus su una o l'altra regine.

I glutei non fanno parte della regione delle cosce. La zona glutea è a sé stante, anche se la l'allenamento efficace degli arti inferiori non può astenersi dal coinvolgimento di entrambe. Ecco perché, a conti fatti, non ha senso tentare di isolare uno o l'altro.

Quali sono gli esercizi migliori per le gambe?

In tema fitness e bodybuilding natural, quando si parla di "allenamento", ci si riferisce prevalentemente ad un aumento parallelo della forza e dell'ipertrofia (aumento della sezione trasversa del muscolo).

Come vedremo sotto, in realtà, non esistono esercizi realmente fondamentali, anche se alcuni tipi sono indubbiamente migliori di altri. Pertanto, se sapete di non poter fare certi movimenti (ad es., se non potete fare squat o statto per la schiena), non vi demoralizzate; leggete questo articolo fino alla fine.

Ecco un breve riassunto degli esercizi migliori per lo sviluppo delle gambe (cosce).

Squat: back, libero, regolare, con bilanciere

In parole povere: accosciata con sovraccarico sulla schiena.

Lo squat è un esercizio molto complesso, che richiede mobilità delle caviglie, del bacino e un certo equilibrio tra la forza delle cosce, dei glutei, della schiena (tutta) e dell'addome.

Le ginocchia devono essere sane e stabili; inoltre, sarebbe bene che l'appoggio plantare dei piedi non mostrasse difetti significativi.

Assume un'importanza cruciale anche la mobilità delle spalle, che consente una corretta gestione del bilanciere sulla schiena (tra C7 e il deltoide posteriore).

Ultima, ma non certo per importanza, l'esecuzione tecnica. Lo squat non si improvvisa, e il gesto va - dopo essere stato valutato in termini di funzionalità - appreso ed affinato senza sovraccarico; incluse la respirazione diaframmatica e la tenuta del core.

Gli errori più comuni sono: piedi troppo o scarsamente divaricati, ribalzare in discesa, iper-estendere le ginocchia, "sculare" o "schienare" (in spinta, salire prima col sedere e poi con il tronco), spingere sull'avampiede o sul tallone, guardare a terra.

È importante ricordare che lo squat non fa necessariamente male alla schiena; può essere nocivo in caso di gravi patologie ma, in presenza di lombalgia non ad esse correlata, talvolta si dimostra addirittura terapeutico.

Lo squat per le cosce può anche interrompersi sul parallelo; non è necessario andare oltre, tantomeno giungere con il "sedere a terra".

La buona notizia è, quindi, che in caso di scarsa mobilità alle caviglie, è comunque possibile eseguire un buon squat per i quadricipiti (flessione tra i 70 e i 100 °). Quella cattiva invece, è che lo squat incompleto può stressare di più il ginocchio rispetto a quello profondo.

Consiste nel movimento più sicuro ed efficiente per sollevare un grosso carico da terra.

Lo stacco da terra non è un esercizio specifico per le cosce; coinvolge in maniera davvero importante anche i glutei e la schiena (tutta).

Più la posizione di partenza è a schiena eretta, maggiore è il carico sulle cosce anteriori. È per questo che, come lo squat, per aumentare lo stimolo sui quadricipiti rispetto ai glutei, talvolta viene eseguito a escursione incompleta - ponendo dei rialzi sotto i dischi del bilanciere.

Anche divaricando le gambe e aprendo i piedi (circa 30° o poco più) - stile Sumo - aumenta lo stimolo sulle cosce, con enfasi anche sugli adduttori.

Il deadlift a gambe tese invece, riduce al minimo l'attivazione dei quadricipiti, mentre bersaglia con una certa efficacia i flessori della gamba (soprattutto il bicipite femorale), i glutei e la schiena.

Gli errori più comuni dello stacco da terra sono: tenere il bilanciere troppo lontano o troppo vicino alle tibie, "perdere" il sostegno della schiena (tutta), sbagliare la respirazione, spingere sull'avampiede o sul tallone, guardare a terra.

Leg-press: orizzontale o a 45°

La pressa è la macchina isotonica più utile quando non è possibile eseguire lo squat o il deadlift, per eseguire medio-alte ripetizioni e per lavorare con una sola gamba per volta.

Prevede di "spingere", in posizione seduta, con i piedi su una pedana scorrevole a resistenza variabile. La posizione degli arti inferiori, intesa come divaricamento, altezza e apertura plantare, possono differire rispetto all'obbiettivo.

Diversamente rispetto allo squat e allo stacco da terra, la pressa non dovrebbe mai prevedere la massima escursione articolare. Infatti, avvicinando troppo le ginocchia al petto, si assiste a una retroversione del bacino tutt'altro che "comoda". Si tratta dell'errore più comune - e responsabile di lombalgie - assieme all'iperestensione delle ginocchia e al cheating (spinta con le braccia sulle cosce, per terminare le ultime rep).

Rispetto agli altri due, ha un minor impegno di stabilizzazione e sembra globalmente più sicura. Non è detto, tuttavia, che sia sempre così.

Infatti, poiché la pressa dà una parvenza di sicurezza, invoglia gli utenti ad allenarsi con ignoranza. Gli errori tecnici sono, probabilmente, più frequenti che nello squat e nello stacco da terra.

Ottima alternativa è l'hack squat.

Di affondi ne esistono molti tipi: con manubri o bilanciere, in camminata o sul posto, alternati oppure no, indietro, laterali.

Quello dell'affondo è un movimento che non va sottovalutato. Questo perché: ha una componente di equilibrio significativa, include il rischio di eseguire una rep diversa dall'altra, innesca un affaticamento generale elevato, mostra delle criticità articolari non trascurabili - come lo stress del ginocchio.

Ogni tipo di affondo stimola le gambe in maniera differente. La prima grossa differenza sta nell'esecuzione con manubri e bilanciere; i primi consentono di flettere il busto avanti, a vantaggio del carico sui glutei e della stabilità della schiena. Al contrario, l'uso del bilanciere impone una certa verticalità, con maggior enfasi sui quadricipiti e, purtroppo, una rilevante instabilità del rachide - che, con alti carichi, viene compresso spesso in "malo modo".

Gli affondi laterali, eseguibili con una certa comodità previo uso di kettlebell (stile goblet), pongono l'accento sull'uso di abduttori e adduttori.

Gli affondi frontali stressano più il ginocchio rispetto a quelli posteriori, e ancor più sul posto.

L'enfasi muscolare, comunque, può cambiare molto in base all'ampiezza della falcata e alla profondità della discesa.

Gli errori più comuni sono: passo troppo corto, con ginocchio che oltrepassa troppo il piede, passo troppo lungo, con ginocchio che rimane troppo indietro rispetto al piede, discesa incompleta.

Bulgaro: squat o affondo

È un movimento identificabile tra lo squat, verso il quale si assimila per la tipologia di flessione articolare, e l'affondo, verso il quale si assimila per la componente mono-podalica e di equilibrio.

Si tratta probabilmente del multiarticolare a corpo libero più utile nell'allenamento di un arto per volta.

La gamba che non lavora ha il piede appoggiato dietro il corpo, su un rialzo (panca, sedia, steps).

Consente di aumentare parecchio il carico allenante con bassi sovraccarichi, generalmente costituiti da manubri.

L'errore più comunque è l'errata distanza dal rialzo posteriore. Se insufficiente, il ginocchio oltrepassa eccessivamente il piede in appoggio. Se eccessiva, il ginocchio rimane arretrato.

Monoarticolari

Leg extension

Prevede l'estensione della gamba, bloccata su un fermo collegato a una resistenza.

Serve a sviluppare il quadricipite femorale con enfasi sul vasto mediale, vasto laterale e vasto intermedio.

L'errore più comune è quello di regolare male il fermo o lo schienale, e di cheattare usando qualsiasi muscolo del corpo per chiudere le ultime rep.

Il leg extension, diversamente da quanto si creda, non è innocuo e può causare fastidi in certe condizioni patologiche del ginocchio.

Leg curl

Prevede la flessione della gamba sulla coscia.

Si esegue da sdraiati proni o in piedi, opponendosi a una resistenza che può essere un cavo, una macchina o un manubrio.

Serve a sviluppare soprattutto il bicipite femorale, ma stimola tutti gli ischio-crurali.

Gli errori più comuni sono di regolare male il cuscino, di rimbalzare in massima iperestensione del ginocchio e di usare troppo i glutei e la schiena nelle ripetizioni a cedimento.

Adduzioni: ai cavi o alla macchina

Le adduzioni ai cavi o alla macchina specifica sono esercizi specifici per lo sviluppo degli adduttori - interno coscia.

Sono esercizi molto diffusi ma, purtroppo, non sempre eseguiti correttamente. Richiedono cura nel movimento e compostezza, anche se non si tratta di esercizi particolarmente affaticanti.

Gli errori più comuni sono un'escursione articolare insufficiente e la tendenza allo slancio con tutto il corpo.