Come allenare la forza nel calciatore? Quali esercizi?

L'allenamento della forza è di estrema importanza per il miglioramento della prestazione fisica in tutti gli sport, incluso il gioco del calcio o football europeo. Questo perché una maggiore capacità di forza si traduce direttamente in una miglior performance del calciatore - a patto che non si sacrifichino le altre qualità. Diventando più forti, i giocatori migliorano la rapidità e la velocità, l'elevazione, l'esplosività nel cambio di direzione, il tiro e la resistenza alla velocità. Per chiarezza, inoltre, specifichiamo fin da subito che un allenamento di forza ben gestito non solo non aumenta il rischio di infortunio, ma ha anche un ruolo preventivo tutt'altro che trascurabile . Attenzione però! Questo non significa che il rischio sia "zero". In presenza di condizioni di maggior suscettibilità individuale, è possibile che l'allenamento della forza non risulti totalmente innocuo. Ma, prima o poi, le stesse problematiche si esacerberebbero ugualmente, magari in contesti differenti. Ciò che fa indubbiamente la differenza è il tipo di approccio. Uno specialista della forza sa come, quando e quanto allenare la forza nel calciatore, riducendo più possibile le complicazioni annesse e, non di meno, senza pregiudicare il resto del protocollo. In questo breve articolo spiegheremo meglio a chi rivolgersi e abbozzeremo la metodologia più efficacie nella ricerca di sviluppo della forza. Raccomandiamo di lasciar perdere il "fai da te" e di rivolgersi a un professionista che possa diminuire i rischi legati a questo allenamento.

Come aumentare la forza nel calciatore? Una volta chiarito che è imperativo rivolgersi ad un professionista per poter svolgere un lavoro sicuro ed efficacie, vediamo come incrementare la forza attraverso l'utilizzo dei più comuni esercizi. Negli atleti evoluti, l'aumento della forza è ricercato soprattutto attraverso gli esercizi con i sovraccarichi. Altri preferiscono approcciarsi con gli esercizi callistenici avanzati, soprattutto quando la schiena non può sopportare grossi pesi. Talvolta si completa il quadro con esercitazioni di esplosività e pliometriche. Il nostro intento è di mostrare modi nuovi di lavorare e portare l'attenzione sulle esecuzioni di forza per innalzare le prestazioni specifiche. Questi andrebbero periodizzati con speciali metodologie d'allenamento, abbinati alle varie fasi della stagione e ai ruoli dei singoli atleti. E' quindi impossibile per noi riassumere in poche righe l'intento di uno strenght coach, ma possiamo comunque offrirvi degli ottimi spunti: L'allenamento della forza nel calcio si concentra prevalentemente sugli arti inferiori, ma ricordiamoci che la forza del cingolo addominale e della schiena sono altrettanto importanti, non solo per la performance, ma anche a scopo preventivo; Un check-up funzionale da parte di un fisioterapista può fornirci una buona panoramica delle capacità iniziali e, soprattutto, dell'eventuale presenza di paramorfismi o dismorfismi. Sapere di avere una schiena potenzialmente più delicata indirizzerà meglio il lavoro di forza; Il riscaldamento e l'avvicinamento al carico costituiscono quasi la metà dell'intera sessione; Potenziare un muscolo senza renderlo anche più flessibile significa perdere mobilità, diventare più lenti e rigidi; per evitare questo, prima di tutto è importante lavorare a massimo range of motion (ROM) soprattutto in fase eccentrica - in assenza di ragioni superiori che necessitano una riduzione del ROM - e dedicare il giusto tempo alla mobilità e alla flessibilità in protocolli a sé stanti; La fase di riscaldamento e avvicinamento al carico dovrebbe includere esercizi per migliorare i riflessi e la stabilità - ad esempio su cuscini bosu; Gli esercizi vanno scelti in base agli obbiettivi e cambiati con una certa logica, sia nelle varianti, sia nei parametri allenanti; Avendo la necessità di collocare l'allenamento di forza nella stessa sessione dell'allenamento in campo (non consigliato), questo va necessariamente posizionato dopo. In passato si reputava che facendolo prima si potesse "trasferire meglio"; in realtà, ciò che avviene è un affaticamento inutile che, al contrario, peggiora l'allenamento in campo; L'allenamento con i sovraccarichi, nella preparazione generale, non deve mai arrivare al cedimento muscolare e non deve minimizzare le tempistiche di recupero. Questi sono solo alcuni dei princìpi essenziali della preparazione di forza nel calcio, probabilmente i più importanti. Vediamo ora gli esercizi principali da utilizzare con questa finalità. Abbiamo volutamente inserito solo le esecuzioni più indicative per gli arti inferiori e per l'addome, ma mancano ovviamente i fondamentali per lo sviluppo della muscolatura pettorale e dei grossi muscoli della schiena (con eccezione dello stacco da terra, che recluta bene anche il gran dorsale). Non che non siano importanti, ma di certo si tratta di un complemento all'invece prioritario stimolo ipertrofico e di forza di glutei, cosce, muscolatura profonda della schiena e addome.