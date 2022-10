Come allenare il core dopo i 50 anni

Con l'avanzare dell'età, avere un nucleo corporeo forte e stabile è fondamentale perché questo preserva l'equilibrio che, a sua volta, consente di prevenire le cadute e svolgere con disinvoltura le attività quotidiane.

Per mantenerlo tale è quindi necessario allenare il core svolgendo esercizi di rafforzamento mirati.

Se a volte quelli standard possono risultare troppo pesanti per le persone over 50, fortunatamente ne esistono diversi pensati proprio per questa fascia d'età.

I migliori sono quelli che coinvolgono la rotazione e l'anti-rotazione, come le torsioni, e dovrebbero essere svolti circa tre volte a settimana.

Questi alcuni dei più indicati, tra i quali sceglierne almeno tre da eseguire consecutivamente come fossero parte di un circuito.