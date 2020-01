Coefficiente G: Ginandromorfia

Questo perché non stiamo parlando di scienza della genetica , ma di teorie sull'ottimizzazione dell'allenamento e della nutrizione di derivazione principalmente "culturistica"; non è detto che questi concetti siano scientificamente condivisibili.

Quanto andremo a sviluppare ha una semplice funzione descrittiva e non prende alcuna posizione in merito all'argomento. L'esistenza o meno della ginandromorfia e del coefficiente G, o della loro importanza nel bodybuilding o nella cultura estetica in generale, dovrà essere valutata autonomamente .

Alcuni sostengono che in base al biotipo morfologico si possano creare allenamenti e diete più specifici , dai quali trarre maggiori vantaggi sia in termini applicativi ( compliance ) sia di risultati. Da qui, l'importanza del coefficiente G o ginandromorfia.

Di seguito (Tabella 1 e 2), per maggiore chiarezza, descriveremo le caratteristiche di due soggetti, uno maschile e l'altro femminile, che presentano un elevato coefficiente G. Ovviamente si tratta di esempi estremi, tuttavia alcuni degli aspetti elencati non sono così difficili da riscontrare.

Secondo alcuni, tra i vari aspetti che dovrebbero essere considerati in ambito di analisi biotipologica nella pianificazione di un programma di allenamento vi è il grado di coefficiente G, sia dell' uomo che della donna . La lettera "G" sta, ovviamente, per ginandromorfia.

A Cosa Serve

La ginandromorfia può darci alcune indicazioni per determinare aspetti utili a definire l'allenamento. Ovviamente, non si può concepire una scheda tenendo in considerazione il solo grado di coefficiente G.

Come va trattato un coefficiente G elevato?

La risposta sta nella "modulazione", utile a riequilibrare le caratteristiche morfologiche "potenziando" i distretti più deficitari.

Trattamento della ginandromorfia nell'uomo

Nell'uomo, ad esempio, si possono inserire allenamenti più indicati per tentare di ottimizzare la produzione di testosterone e la sensibilità recettoriale agli stessi – ammesso che sia possibile in misura significativa – con conseguente beneficio sotto l'aspetto del deposito adiposo e della crescita muscolare. Ciò è possibile attraverso l'esercizio di tutto il corpo con gli opportuni esercizi e ad elevata intensità – High Intensity Training (HIT).

Se da un lato è possibile incrementare il testosterone circolante e la sensibilità recettoriale attraverso l'allenamento di muscolazione (ipertrofia o massa muscolare), dall'altro questi ultimi hanno un numero geneticamente determinato; non è quindi detto che avvenga una modifica apprezzabile, perché su tal ultima caratteristica non è possibile intervenire. Il più delle volte però, gli effetti sono positivi.

Per approfondire:

Trattamento della ginandromorfia nella donna

Qui la faccenda si complica, perché gli ormoni sessuali femminili sono gli estrogeni. Essi non possono essere alterati con l'allenamento o l'alimentazione in misura apprezzabile, e anzi ciò sarebbe un problema. Al contrario, come abbiamo visto l'allenamento non fa altro che incrementare il testosterone circolante, quindi l'unico accorgimento utile è di tentare di sviluppare la muscolatura carente in maniera selettiva isolandola. Gli esercizi di isolamento hanno infatti un impatto inferiore sui livelli dell'androgeno steroideo.

Nella donna si può al massimo ottenere un'armonizzazione del rapporto tra massa magra e grassa o delle proporzioni corporee – ad esempio sviluppando i glutei e riducendo il grasso addominale – migliorando l'estetica e la femminilità.