Introduzione Esistono diversi esercizi in grado di tonificare i glutei. Uno dei più efficaci è il clamshell o esercizio a conchiglia, che rafforza in particolare il medio gluteo. Inoltre, aiuta a migliorare la forza dei flessori dell'anca e la stabilità del core. Per eseguirlo ci si deve mettere su un fianco e aprire e chiudere le ginocchia e le anche: se eseguito correttamente, le gambe sembrano una conchiglia che si apre e si chiude, di qui il nome. Si tratta di un movimento adatto a tutti, anche ai principianti e a chi deve recuperare dopo un infortunio. Purchè svolto correttamente. Ecco quello che c'è da sapere per non commettere errori.

Come eseguirlo correttamente Fare passare una mini fascia elastica proprio sopra le ginocchia e sdraiarsi su un lato. Impilare le gambe una sopra l'altra, ginocchia e fianchi sono piegati a 90 gradi. Premere la gamba inferiore sul pavimento e, con i talloni premuti l'uno contro l'altro, stringere i glutei e sollevare il ginocchio superiore verso il soffitto. Sollevare il ginocchio più in alto che si può senza far oscillare il bacino in avanti o indietro. Rimanere in questa posizione qualche secondo. Tornare lentamente alla posizione di partenza. Fare 4 serie da 15 ripetizioni per lato.

2 errori da non fare Ecco due errori molto comuni da evitare.

Dondolare il busto

Durante l'esercizio, spesso si ha la tendenza a far oscillare il busto o la parte superiore dell'anca all'indietro per sollevare il ginocchio. È sbagliato, perché diminuisce il lavoro su core, fianchi e glutei. Per evitare l'errore, pensare a tenere il lato della parte superiore dell'anca rivolto verso il soffitto per tutto il tempo di esecuzione. È utile posizionare la mano superiore sul fianco, controllando che non si muova.

Usare una banda troppo stretta

L'uso di una fascia troppo stretta può portare a schemi di movimento scadenti e a ridurre l'efficacia dell'esercizio. Il consiglio? Prima di eseguire il movimento completo, esercitarsi senza fascia. Quando si riescono a fare comodamente diverse serie da 10-12 ripetizioni, aggiungere una fascia leggera. Aumentare il numero di ripetizioni prima di passare a una fascia più dura.

3 varianti di clamshell Per rendere il clamshell più impegnativo o attivare altri muscoli, si possono provare queste alternative. 1. Sollevamento del piede

Mettersi nella posizione di partenza dell'esercizio classico. Quindi, invece di premere i talloni l'uno contro l'altro e di sollevare la parte superiore del ginocchio, tenere le ginocchia unite e sollevare il piede della gamba sopra verso il soffitto. Questa variazione colpisce il gluteo minimo, l'ultimo dei tre muscoli glutei, e aiuta a costruire al meglio i glutei laterali. 2. Sollevamento dell'intera gamba

Per aumentare la resistenza contro cui si sta lavorando, sollevare l'intera gamba superiore, non solo il ginocchio. Tenere la parte inferiore della gamba piatta sul pavimento, i fianchi allineati e le ginocchia piegate. 3. Clamshell da seduti

L'esercizio a conchiglia da seduti è un'alternativa ideale per chi non vuole abbassarsi e alzarsi dal pavimento per far lavorare i glutei laterali. Per questa modifica, sedersi sul bordo di una sedia robusta con la fascia attorno alle cosce e ai piedi uniti. Contrarre i glutei e spostare un ginocchio di lato alla volta.