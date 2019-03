Il mal di schiena è senza dubbio una delle problematiche più comuni al mondo, tanto da rappresentare la prima causa di disabilità a livello globale.

Per prevenirne l'insorgenza, è fondamentale porre particolare attenzione alla cura del proprio stile di vita, in particolare tramite la pratica costante di un esercizio fisico, il mantenimento di una postura corretta e l'esecuzione di esercizi di allungamento per sciogliere le tensioni e mantenere un buon grado di elasticità della muscolatura.

Questo allenamento consiste in 4 esercizi di stretching per rilassare la regione lombare ed evitare la tensione in quest'area.

Esercizi

Il circuito, da praticare per almeno 2 o 3 volte alla settimana in concomitanza ad un'attività sportiva regolare, si compone come segue:

Gatto-cammello, 5 serie della durata di 15 secondi ciascuna

Ginocchia al petto, 3 serie della durata di 20 secondi ciascuna per ogni gamba

Gamba incrociata, 3 serie della durata di 30 secondi ciascuna per ogni gamba

Allungamento del muscolo lombare, 3 serie della durata di 30 secondi ciascuna per ogni lato

Livello

Facile

Materiale

Nessun attrezzo di supporto necessario

Questo allenamento è offerto dalla Personal Trainer Gabriella Vico.