Questo allenamento è stato specificamente pensato per combattere la cellulite attraverso esercizi mirati. Questi movimenti, infatti, sono in grado di attivare le aree su cui è localizzata la cellulite, consentendo così di ridurre i depositi adiposi e drenare i liquidi in eccesso.

Esercizi

Squat Jump, 4 serie per 8 ripetizioni

Stacco a gamba tesa, 4 serie per 8 ripetizioni

Ponte a gambe tese, 4 serie per 12 ripetizioni

Squat su una gamba, 4 serie per 8 ripetizioni per gamba

Livello

Intermedio

Materiale

Nessun attrezzo di supporto necessario

Questo allenamento è offerto dalla Fitness Coach Gabriella Vico.