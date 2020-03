Cintura per palestra: cos'è, a che serve e quale scegliere

Cintura per palestra, quale scegliere

La cintura da palestra è uno strumento professionale pensato per body builder e per coloro che praticano attività ad alto impatto, come ad esempio il crossfit. Si presenta come una cintura di cuoio o di neoprene, con tanto di passanti e fori in alcuni casi e di passanti e stretch in altri.

Va indossata all'altezza del punto vita allacciata stretta. Questo attrezzo è stato ideato non per bloccare la zona lombare o la colonna - come spesso si pensa erroneamente - ma per aumentare la pressione intra-addominale, in modo da dare maggiore stabilità al rachide.

La cintura da palestra, tra gli accessori e gli attrezzi per allenarsi consigliati dal nostro Personal Trainer, non è, dunque, un attrezzo per principianti, va utilizzato e scelto con massima accortezza, solo in caso di sollevamento pesi di un certo livello. Va inoltre stretta bene per creare la pressione di cui vi parlavamo sopra. Ecco, dunque, una guida per farvi conoscere meglio funzioni, modelli e usi della cintura da palestra.