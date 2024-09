Chi ha il diabete può andare in palestra?

Non esistono ragioni per le quali un soggetto diabetico senza controindicazioni specifiche (ad es. complicazioni avanzate) non possa allenarsi in palestra. Anzi, l'attività sportiva è fondamentale per migliorare la sensibilità insulinica e la gestione metabolica dei carboidrati alimentari.

Attenzione! in caso di diabete è indispensabile consultare un medico per accertarsi di avere l'idoneità fisica ad allenarsi. Non bisogna sottovalutare questo aspetto perché è molto importante per la propria sicurezza.