Che cos'è lo stretching attivo e benefici

Con la parola stretching si intendono tutti quegli esercizi che hanno come obiettivo stirare e allungare un muscolo o una serie di muscoli .

Cos'è lo stretching attivo

Lo stretching attivo è l'allungamento di un muscolo tramite la contrazione del suo muscolo antagonista.

Per praticarlo non è necessario l'uso di alcun strumento esterno e anche per questo, oltre che efficace, può dirsi abbastanza sicuro perché è la persona stessa che controlla la forza e l'intensità del movimento.

Per trarne benefici è necessario che la posizione in trazione sia mantenuta per qualche secondo.