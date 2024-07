Che cos’è lo SkiErg workout?

Lo SkiErg è un particolare macchinario per il fitness che consente di mimare un allenamento di sci di fondo . Permette di compiere un workout completo, che coinvolge braccia, gambe e busto, ed è efficace in particolare per costruire e tonificare la massa muscolare , oltre che per migliorare la resistenza .

Che movimenti richiede?

Questo allenamento richiede piegamenti delle braccia e delle gambe, flessioni del busto e attivazione del core. Infatti, il macchinario è composto da una parte alta, con due manopole che vanno afferrate con le braccia distese in alte, e da una parte bassa su cui si appoggiano i piedi.

Si parte in posizione eretta, con le braccia distese in alto e le mani che afferrano gli appoggi. L'allenamento consiste nell'abbassare le manopole verso i fianchi, utilizzando le due braccia contemporaneamente. È anche possibile utilizzare in maniera alternata a seconda delle proprie esigenze. Con lo SkiErg, infatti, si possono impostare allenamenti differenti, anche in termini di intensità e velocità (la resistenza delle manopole può essere più o meno intensa).

Mentre le braccia si piegano per tirare e abbassare gli appoggi, il corpo compie una proiezione in avanti: il busto si flette leggermente verso il basso e in avanti, le scapole si avvicinano, il core si attiva, i talloni si sollevano e le gambe si piegano.

Nella prima fase di spinta si consiglia di afferrare saldamente la manopola con le mani, allentando progressivamente la presa quando ci si avvicina ai fianchi fino ad aprire quasi la mano per portare le braccia oltre il corpo e piegare leggermente la manopola, proprio come nello sci di fondo.