Cellulite: qual è l'attività fisica più idonea?

L'attività fisica è un ottimo metodo per contrastare gli inestetismi della cellulite.

Esistono per il momento due correnti di pensiero sull'attività fisica più idonea in tal caso: i sostenitori del fatto che l'acido lattico, prodotto dal metabolismo degli zuccheri in carenza d'ossigeno, quindi durante attività di intensità media/elevata, possa essere un fattore aggravante la cellulite, e quelli che invece pensano non sia così.

Abbiamo analizzato infatti precedentemente quali sono le cause della cellulite, in primis genetiche ed ormonali, per cui, di sicuro, l'accumulo di acido l'attico durante gli esercizi non risulta essere un problema rilevante in tal caso. Inoltre, cosa molto importante, non esiste alcuno studio che dimostri il fatto che l'acido lattico sia causa di cellulite.

Non c'è traccia di cellulite sui ginnasti, sui cento metristi, sui bodybuilder ecc.; tutti sportivi che incentrano buona parte del loro allenamento sulla produzione e sullo smaltimento di acido lattico. Per non accumularlo, bisognerebbe allenarsi in maniera blanda, ma ciò non produrrebbe nessun effetto allenante.

Al contrario, per contrastare la cellulite, si devono potenziare e tonificare i muscoli allenandoli intensamente, al fine di favorire incrementi di massa magra e un miglioramento del ritorno venoso. L'allenamento in sala pesi potrebbe inoltre essere accompagnato da attività aerobica di intensità bassa o moderata, per aumentare il dispendio calorico e favorire così il dimagrimento.