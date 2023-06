Carenza di ferro: le donne che praticano sport sono a rischio?

Fare sport è un toccasana per l'organismo ma contrariamente a quanto si pensi essere persone attive non porta con sé solo benefici. Secondo un recente studio statunitense, infatti, le donne che praticano regolarmente attività sportiva andrebbero incontro a una significativa carenza di ferro.

Cosa dice lo studio La ricerca è stata condotta dalla Cleveland Clinic e ha dimostrato che la carenza di ferro interesserebbe fino al 35% delle sportive. Una percentuale già piuttosto alta, che sale ulteriormente quando si parla di atlete adolescenti, toccate dal fenomeno nel 52% dei casi. La carenza di ferro in chi si allena non è una novità ed è nota soprattutto per chi pratica discipline abbastanza intense o di resistenza come ciclismo o corsa. Il deficit è infatti causato dallo stress ossidativo indotto dallo sforzo fisico che si sta compiendo, che a sua volta aumenta l'infiammazione e la produzione dell'ormone epcidina che nelle ore successive all'allenamento ostacola la corretta assimilazione del ferro. Questa può diventare cronica se ci si allena diverse volte a settimana senza lasciare il tempo all'organismo di riprendersi. A tale meccanismo fisiologico si aggiungono altri fattori che si verificano durante e dopo l'allenamento e che contribuiscono alla perdita di ferro: sudorazione superiore alla norma, microtraumi e maggiore mobilità intestinale.

Perché le donne sono più colpite La carenza di ferro negli sportivi è un evento non raro ma del quale si parla poco e che se sottovalutato e non affrontato, con il passare del tempo può portare a conseguenze serie come l'anemia. Le donne in generale sono più soggette alla carenza di ferro a causa delle perdite di sangue del ciclo mestruale, soprattutto se sono abbondanti (ipermenorrea). Se praticano sport a questa predisposizione naturale al deficit si aggiungono i fattori strettamente legati all'attività fisica. Per questi fattori il numero delle donne colpite da questo fenomeno è elevato e ha il suo picco in gravidanza, quando aumenta il fabbisogno di ferro, e durante l'adolescenza, quando spesso le mestruazioni sono più copiose.

A cosa serve il ferro Il ferro è un minerale indispensabile per la salute dell'organismo perché svolge diverse funzioni vitali. Per prima cosa è un componente dell'emoglobina, la proteina che dai polmoni trasporta l'ossigeno al resto del corpo, ma è presenta anche nella mioglobina, la proteina che fornisce ossigeno ai muscoli. Quest'ultimo aspetto è particolarmente significativo per gli sportivi, che infatti in carenza di ferro sperimentano anche un calo delle prestazioni atletiche. Meno ossigenazione dei muscoli però significa per tutti minore forza fisica e quindi difficoltà a svolgere anche le normali attività quotidiane. Ma le funzioni del ferro non finiscono qui. Questo elemento partecipa infatti anche all'attività di molti enzimi, e alla produzione di alcuni ormoni, oltre che del tessuto connettivo. Il ferro contribuisce anche a rendere ottimale il funzionamento del sistema immunitario e, infine, partecipa alla costruzione del collagene e della guaina mielinica che riveste i nervi.