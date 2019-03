Iniziare cardio fit training

Esistono alcuni crismi imprescindibili alla costruzione del giusto cardio fit training workout. Ciò significa che, come spesso avviene, è indispensabile che l'allenamento sia soggettivamente programmato. Non vuol dire che, in una sessione ognuno è liberò di modificare scelta, durata e intensità degli esercizi, ma piuttosto che nella visione iniziale debba essere tenuto conto dei limiti e delle necessità specifici.

Ad esempio, una persona con certe condizioni disagevoli della spalla che provocano dolore, non dovrà eseguire macchine come l'excite o il climber o le ellittiche con forte coinvolgimento delle braccia; lo stesso dicasi per eventuali esercizi di rinforzo come i piegamenti a terra, military press ed altre simili.

È anche necessario avere consapevolezza della propria situazione. Non ha importanza quali siano le esperienze di allenamento passate, se la condizione attuale è di sedentarietà, diventa necessario rispettare il criterio della progressione – da un livello base via via crescendo con il carico allenante.

Un occhio di riguardo va al proprio stato di salute. Che l'allenamento cardio si pratichi tra le mura domestiche o presso strutture dedicate, è consigliabile intraprendere una valutazione dell'idoneità sportiva con elettrocardiogramma annesso – meglio se di tipo agonistico.

Come impostare un allenamento – workout di cardio fit training

L'impostazione del cardio fit training è la seguente.

Riscaldamento, con eventuali attivazione o avvicinamento allo sforzo intenso: questa fase deve durare da un minimo di 7 ad un massimo di 15 minuti. Il riscaldamento serve per avviare completamente il metabolismo aerobico, l'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. In tal modo si ottiene anche una preparazione muscolare, delle guaine, dei tendini e delle capsule articolari. Attivazione o avvicinamento sono necessari per giungere a livelli di intensità superiori alla fascia media Corpo dell'allenamento: è impossibile da sintetizzare, perché le combinazioni tra i vari esercizi e le sfaccettature che interessano durata, intensità, recuperi ecc sono innumerevoli. Diciamo che, sostanzialmente, il cardiofitness viene organizzato a postazioni, nelle quali si eseguono singoli esercizi. Ogni esercizio può avere un impegno variabile, gestito con il criterio del carico – durata e intensità, monitorando anche la frequenza cardiaca (FC) – contando le ripetizioni (rep o rip) al minuto o il tempo trascorso ecc. Ogni esercizio ha un inizio ed una fine, dopo la quale si procede alla postazione successiva, talvolta rispettando un recupero passivo od attivo, il che ne conferisce le proprietà di un allenamento intervallato (Interval Training - IT). Consecutivamente, le postazioni iniziano e finiscono, per poi eventualmente ricominciare, delineando un circuito (circuit training). Defaticamento e, se possibile, esercizi per la flessibilità muscolare (stretching) e per mobilità articolare. Il defaticamento è essenziale per metabolizzare a livello fisico e mentale lo sforzo appena compiuto. Aumenta la gradevolezza dell'allenamento, incrementando la compliance e quindi la continuità di partecipazione. Flessibilità muscolare e mobilità articolare possono essere allenati se non sono presenti: un consistente effetto pumping, una ipertonia o crampi. Veceversa, è necessario attendere anche una o due ore.

Esercizi per l'allenamento cardio (cardiovascolare) da fare a casa e / o in palestra

DI seguito citeremo alcuni esercizi che possono essere utilizzati per costruire vari modelli di cardio fit training.

Discipline aerobiche e macchine fitness per l'allenamento cardiovascolare

Corsa o tapis roulant, ciclismo o cyclette (anche su spinning bike), step machine o step up su gradini, canottaggio o vogatore o remoergometro, sci di fondo o ellittiche, excite top.

Esercizi di resistenza (breve, media e lunga) per l'allenamento cardiovascolare

Salto della corda, skip sul posto, corsa calciata dietro, jumping jack (laterale e frontale), corsa laterale, step up, mezze accosciate, mountain climber.

Integrare il cardiofitness con il potenziamento

Esiste poi, la possibilità di arricchire il cardiofitness con esercizi di potenziamento. Tra questi, alcuni sono totalmente a corpo libero, altri sfruttano l'ausilio di sovraccarichi o resistenze di vario tipo. Alcuni esempi sono:

Esempio di allenamento cardio in Interval Training (IT)

Di seguito riporteremo un esempio classico di allenamento cardio in interval training di livello medio-basso.