Introduzione Una combinazione di danza, lotta e gioco: ecco in breve che cos'è la capoeira. Conosciuta da molti come una disciplina allegra e divertente, in realtà non è un semplice passatempo: è una vera e propria attività fisica, culturale e mentale, un'arte marziale che agisce a più livelli, apportando una serie di benefici sia al corpo sia alla mente. È perfetta per chi vuole cimentarsi in qualcosa di nuovo, ampliando i propri orizzonti e cambiando scenario.

È un’arte marziale La capoeira è un'arte marziale di difesa, dalle origini incerte: non se ne parla, infatti, in alcun libro antico. Tuttavia, secondo una delle teorie più accreditate è nata in Brasile nell'età coloniale, dall'incontro fra gli schiavi africani e gli indios brasiliani. Nel corso del XVI secolo, al tempo della colonizzazione portoghese, infatti, migliaia di schiavi angolani furono deportati in Brasile per lavorare nelle piantagioni e nelle miniere. La Capoeira può essere considerata, dunque, un mix fra cultura brasiliana e cultura africana. Attraverso questa arte marziale, i capoeiristi esprimevano la loro oppressione e il loro desiderio di libertà di fronte al fenomeno della schiavitù, la capoeira era anche un modo mascherato di prepararsi al combattimento: le canzoni e la musica, infatti, la rendevano completamente innocua agli occhi dei padroni degli schiavi. Questa disciplina è sopravvissuta nei secoli grazie alla tradizione orale e nel corso del tempo si è sviluppata e si è evoluta in modo abbastanza casuale e confusionario, subendo diverse influenze. La prima accademia di capoeira è stata creata nel 1930 a Salvador de Bahia e nel 1937 il presidente brasiliano l'ha riconosciuta come sport non più illegale. Alla fine degli anni '80 ha avuto un vero e proprio boom in tutta Europa, diffondendosi come ballo di gruppo o danza coreografica. Negli ultimi anni, invece, ha riacquistato il suo significato originale di arte marziale: oggi viene insegnata nelle palestre e nei circoli culturali, al pari di altre arti marziali più conosciute, come il Ju-Jitsu. Attualmente viene intesa come un gioco di corpi in cui più persone si affrontano e confrontano, in modo pacato e divertente attraverso movimenti di diversa natura, che hanno vari scopi: difendersi, contrattaccare, spostarsi, sfidare l'abilità del compagno e/o mostrare la propria nel tentativo di distrarlo.

Come si svolge una lezione Nella capoeira, la musica è essenziale. Diversi strumenti musicali tradizionali come gongue (percussioni), pandeiro (tamburello), berimbau (arco musicale) e atabaque (tamburo lungo) accompagnano i capoeiristi. Anche le canzoni sono onnipresenti. I partecipanti formano una roda (un cerchio) e poi possono iniziare i combattimenti, abbelliti con le acrobazie; è la persona che suona il berimbau che dirige la roda e gestisce il ritmo. L'atmosfera è calda e molto festosa. Generalmente, le lezioni iniziano con il riscaldamento generale e l'allungamento muscolare, durante il quale si possono eseguire esercizi tradizionali, come corsa, circonduzioni delle braccia e piegamenti delle gambe. Si continua poi con l'apprendimento dei calci e dei diversi movimenti; la scoperta dei canti e della musica è parte integrante delle lezioni. L'ultima fase è quella più giocosa: prima si applicano i movimenti appresi in un confronto a coppie, gli allievi giocano due a due, muovendosi sulla base dei gesti fondamentali di quest'arte marziale, infine, tutti gli allievi si riuniscono in cerchio, danno vita alla roda de capoeira e mettono in scena un grande gioco, due si mettono al centro del cerchio e si muovono secondo i gesti appresi, gli altri possono cantare, battere le mani o suonare degli strumenti musicali, invertendo continuamente i ruoli. Tuttavia, è bene sapere che ci possono essere delle variazioni rispetto alle fasi appena descritte. Per quanto riguarda l'abbigliamento, i capoeiristi sono tradizionalmente vestiti con pantaloni bianchi chiamati abadá.