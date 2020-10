Capacità Motorie: Quali Sono?

Introduzione

In questo breve e schematico articolo riassumeremo quelle che vengono comunemente definite "capacità atletiche".

Più precisamente ci occuperemo di esporre le definizioni specifiche dele varie capacità motorie, entrando nel dettaglio solo per quanto riguada "cosa sono", e non "come si allenano" - argomento invece sviluppato negli articoli dedicati.

Facciamo solo una breve precisazione: tutte le capacità motorie hanno una base genetica data dal patrimonio soggettivo. D'altro canto ciò non significa che non possano essere migliorate dall'allenamento. Inoltre, le varie capacità hanno un'importanza di uno o dell'altro fattore molto diversa tra di loro.

Poiché non ci è dato sapere in che misura siamo "dotati", l'unico mezzo veramente efficacie rimane sempre un buon protocollo di allenamento - meglio se iniziato in età infantile, con le dovute metodiche.

