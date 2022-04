Cammini: i benefici dei lunghi trekking

Intraprendere un cammino, sia esso una via percorsa prevalentemente da fedeli, come il Cammino di Santiago de Compostela o da pellegrini e crociati come la via Francigena, è sicuramente una forma di turismo spirituale, ma anche di allenamento. I benefici psicofisici di un trekking più o meno lungo sono stati evidenziati e ormai confermati. La semplice abitudine di camminare almeno 30 minuti al giorno rappresenta un toccasana per la salute. Aiuterà a mantenersi in forma, perdere peso , liberare le endorfine , affrontare lo stress e respirare a pieni polmoni .

Camminare: modi diversi e preparazioni

Camminare è una delle forme di allenamento più semplici e comuni che si possano praticare. Tuttavia è utile distinguere la semplice camminata da Trekking, Hiking o escursionismo. Per trekking si intende un vero e proprio viaggio che si traduce, ad esempio in cammini, sentieri collegati, percorsi in montagna, tra sentieri e boschi, seguendo vie segnalate. Il contatto con la natura è massimo. La durata dei trekking può essere anche di diversi giorni, fino a intere settimane.

L'Hiking ha molti punti in comune con il trekking, ma varia per intensità e durata. Anche il contatto con la natura è meno intimo ed intenso rispetto a quello vissuto, e la durata è giornaliera, da un paio di ore a mezza giornata; l'impegno atletico è maggiore: necessita di maggior preparazione fisica perché è più impegnativa di una semplice passeggiata in montagna. Fare escursionismo, invece, equivale a camminare nella natura seguendo un percorso (tracciato o meno), della durata variabile, da qualche ora ad un'intera giornata.