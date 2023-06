Camminata veloce: quanti passi al minuto si dovrebbero fare

Si tratta inoltre di una delle discipline cardio più indicate per chi punta a perdere peso e, soprattutto durante la bella stagione può essere praticata ovunque e in qualsiasi momento, tenendo ovviamente conto delle temperature.

Anche se spesso si compie l'errore di considerarla meno efficace della corsa, la camminata veloce è una pratica estremamente benefica , che ha tra i propri vantaggi quello di riuscire ad essere svolta anche da persone che non sono sufficientemente allenate per correre .

Passi al minuti consigliati

Per perdere peso e in generale sentirsi più in forma, scegliere la camminata veloce è un'ottima idea, soprattutto se si riesce a tenere il ritmo giusto.

Secondo quanto emerso da un recente studio, per ottenere risultati rilevanti si dovrebbero fare circa 100 passi al minuto. Un numero che non si traduce in una camminata troppo leggera ma, al contrario, in una dal ritmo abbastanza sostenuto, che tuttavia non arriva a quello della corsa e nemmeno del jogging.

La ricerca che è giunta a questa conclusione è stata condotta negli Stati Uniti e nello specifico ha stabilito che i cento passi al minuti sono quelli che servono per vedere risultati in termini di dimagrimento, ovviamente se l'attività fisica viene abbinata a un'alimentazione sana ed equilibrata.

Il motivo è che una camminata di questo tipo consente di raggiungere un ritmo tale da portare l'organismo di bruciare calorie. Insieme al numero di passi è importante che il ritmo della camminata sia costante.

Se si vogliono bruciare più calorie si possono compiere percorsi in salita, oppure munirsi di cavigliere e polsiere che obbligano il corpo a lavorare con maggiore intensità.