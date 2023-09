Camminata: i pesi alle caviglie servono davvero?

I pesi alle caviglie o cavigliere sono uno strumento in voga da diversi anni per compiere attività sportiva. Facili da usare, poco costosi e per questo alla portata di tutti, sono scelti da tantissime persone durante le proprie fitness routine. Nonostante i benefici di questi strumenti siano diversi, il loro utilizzo non è funzionale a qualunque attività e non è detto che le migliori. Per questo è bene fare attenzione se e quando sceglierli.

Quando non serve usarli I pesi alle caviglie costringono a fare maggiore fatica quando si muovono gli arti inferiori e questo induce a pensare che usarli per camminare aiuti a rinforzare i muscoli delle gambe. Tuttavia non è così. Come dimostrato da un team di ricercatori nel corso di uno studio condotto dal dipartimento Care & Health della statunitense Mayo Clinic, indossare le cavigliere mentre si cammina non produce benefici ma solo effetti negativi. Muoversi con queste zavorre, infatti, modifica il passo e di conseguenze può far perdere l'equilibrio e aumentare la tensione su ginocchia, caviglie, bacino e schiena. Anche se tale aspetto, unito alla sensazione di maggior fatica che si prova durante l'allenamento, può far credere che effettivamente questa soluzione stia dando frutti migliori rispetto alla camminata libera da pesi, con il passare del tempo eccessiva tensione muscolare e sovraccarico risultano poco utile in termini di aumento della forza, e soprattutto dannosi perché possono portare a infortuni più o meno importanti. Se si vuole rendere la propria camminata più intensa, dunque, la strada giusta non è quella dei pesi alle caviglie. Esistono però altre valide soluzioni per chi non vuole passare alla corsa, come dedicarsi alla tecnica del fit-walking, più intensa ma sicura e benefica.