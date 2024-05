La camminata veloce è un'attività estremamente benefica e adatta a tutti, facile da praticare anche perché non richiede attrezzatura specifica né capacità pregresse o un livello di allenamento particolare. Inoltre, si può fare ovunque anche quando si ha poco tempo. Per questi e molti altri punti di forza, è scelta da tantissime persone desiderose di tenersi attive. Rientrando nella categoria delle attività aerobiche però, da sola non è sufficiente per compiere un allenamento completo, visto che non agisce sul rafforzamento muscolare. Per questo, alla camminata veloce andrebbero sempre aggiunti esercizi specifici per aumentare la forza, prevenire l'atrofia muscolare e migliorare al contempo flessibilità ad equilibrio. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Esercizi per rendere la camminata eccentrica La camminata veloce può essere una buona base di partenza per un allenamento completo, che però per essere considerato tale dovrebbe anche prevedere esercizi eccentrici, ovvero che determinano l'allungamento di un muscolo in risposta a una forza in opposizione alla contrazione muscolare, in cui la forza di contrasto è più grande della produzione dell'energia in atto. Ottimi da questo punto di vista gli affondi, ma anche camminare in discesa o salire le scale. Tutte queste azioni se implementate alla camminata veloce formano quella che viene definita camminata eccentrica.