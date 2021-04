Camminare un'ora al giorno fa dimagrire?

Nonostante venga spesso etichettata come un'attività poco influente, camminare è un ottimo modo per aiutare il proprio corpo a perdere peso.

Quante calorie si bruciano camminando Il numero di calorie bruciate camminando dipende da numerosi fattori, in particolare dal peso della persone e dalla velocità di camminata, ma anche da tipologia di terreno, temperatura esterna o interna, età e sesso. Ecco alcune indicazioni su quante calorie si bruciano circa in un'ora di esercizio. Velocità: 3,2 km/h 4,0 km/h 4,8 km/h 5,6 km/h 6,4 km/h 55 kg 154 165 193 237 275 68 kg 190 204 238 292 340 82 kg 230 246 287 353 451 95 kg 266 285 333 401 475 109 kg 305 327 382 469 545 123 kg 344 369 431 529 615 136 kg 381 408 476 585 680

Camminare aiuta a perdere peso Camminare circa un'ora al giorno può aiutare a bruciare calorie e, a sua volta, a perdere peso. A dirlo sarebbe anche uno studio che ha coinvolto 11 donne di peso moderato, facendole camminare velocemente ogni giorno per 6 mesi, e aumentando progressivamente il loro tempo dedicato all'attività, fino ad arrivare a un'ora. Alla fine dell'esperimento, ognuna aveva perso in media circa 7,7 kg o il 10% del peso di partenza, iniziando a farlo però significativamente solo quando la durata della camminata ha iniziato ad essere superiore ai 30 minuti. Questo indica che anche il tempo trascorso a camminare può essere correlato alla perdita di peso. L'attività deve andare di pari passo con una dieta bilanciata Anche se camminare favorisce di per sé la perdita di peso, abbinare a questa attività aerobica un regime alimentare ipocalorico accelera indubbiamente il processo. Una delle diete più innovative prende il nome di protocollo META. Uno studio della durata di 12 settimane, condotto su persone con obesità e sottoposte a una dieta, ha confermato la tesi. I soggetti coinvolti, infatti, sono stati suddivisi in due gruppi, con gli appartenenti al primo coinvolti in camminate di 3 ore a settimana a 6 km/h, mentre quelli del secondo in alcun tipo di camminata. Alla fine, coloro che avevano svolto attività fisica avevano perso circa 1,8 kg in più, in media, rispetto agli altri.

Altri benefici per la salute Oltre alla perdita di peso, camminare porta a molti altri vantaggi, soprattutto se si riesce a farlo più volte alla settimana per 30-60 minuti. I benefici per la salute più significativi derivanti da questa attività sono: diminuzione del colesterolo LDL (cattivo);

aumento del colesterolo HDL (buono);

miglioramento dell'umore;

diminuzione della pressione sanguigna;

minor rischio di malattie cardiache e diabete di tipo 2;

miglioramento della qualità della vita Per intensificare la camminata si può passare all'Interval Walking. Smettere di camminare, invece, può comportare diversi problemi per la salute.

Come iniziare a camminare Camminare è un'ottima forma di allenamento, e proprio per la sua semplicità e per il fatto di essere un'attività a basso impatto, la maggior parte delle persone riesce a praticarla senza difficoltà. Nonostante ciò per i principianti può essere difficile farlo per un tempo prolungato e, onde evitare di lasciarsi scoraggiare da un istantaneo affaticamento, il consiglio è di iniziare lentamente e aumentare progressivamente la durata e l'intensità. Le prime volte possono bastare anche solo 10-15 minuti al giorno a un ritmo confortevole. Appena ci si rende conto che, al termine di questo tempo, si avrebbero ancora energie per continuare, si può aumentare il periodo di camminata di 10-15 minuti ogni settimana, fino a raggiungere 1 ora al giorno o un tempo più lungo, purché faccia sentire bene. Successivamente, se lo si desidera, si può anche aumentare la velocità di camminata, anche perché il corpo ha bisogno di meno calorie per svolgere le stesse attività fisiche con un peso corporeo più leggero rispetto a uno più pesante, quindi più si dimagrisce, più è necessario camminare per non interrompere il trend. Sebbene uno dei vantaggi del camminare sia proprio che non richiede alcuna attrezzatura speciale, farlo tenendo in mano dei pesi o indossando un giubbotto ponderato può aumentarne l'intensità e quindi gli effetti. Se questa attività può sembrare monotona, ecco alcuni consigli per rendere la camminata più varia.