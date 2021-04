Camminare Tutti i Giorni: Aumentare i Benefici della Passeggiata Quotidiana

Il rischio però, per chi sceglie questo tipo di fitness routine, è quello di annoiarsi presto, visto che i movimenti sono sostanzialmente ripetitivi. Per evitare che ciò accada, apportare alcune piccole modifiche alla propria walking routine potrebbe fare la differenza.

Per mantenersi in forma e in salute non è necessario compiere allenamenti estremamente faticosi ma possono bastare anche quelli a intensità moderata come la camminata .

Benefici della camminata

Fare una camminata non è solo divertente ma anche salutare e accessibile a tutti, visto che le controindicazioni sono praticamente inesistenti. Inoltre, non necessita di particolare attrezzatura, se non scarpe da running e abbigliamento sportivo congruo alla temperatura del luogo in cui la si compie. Non serve nemmeno una preparazione preliminare, e questo fa sì che si possa iniziare in qualunque momento.

Nonostante venga spesso percepito come un allenamento poco intenso, la camminata determina molti benefici propri di altre discipline cardio più intense come la corsa o l'ellittica, primo tra tutti la perdita di peso, purché sia fatta a un ritmo leggermente sostenuto. La camminata, infatti è una delle alternative a basso impatto della corsa.

Una passeggiata troppo tranquilla, infatti, potrebbe non far bruciore abbastanza calorie da favorire il dimagrimento. Un trucco semplice per capire se il ritmo è quello giusto è di monitorare la facilità con cui si riesce a portare avanti una conversazione mentre si cammina. Se non si avvertono difficoltà, l'intensità potrebbe essere troppo bassa, mentre se si ci si sente leggermente senza fiato ma ancora in grado di conversare si è sulla strada giusta.

Per intensificare la camminata si può passare all'Interval Walking.

Smettere di camminare, invece, può comportare diversi problemi per la salute.