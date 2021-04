Camminare o Correre per Mantenersi in Forma: Quale è Meglio?

Camminare e correre sono due delle attività più semplici da intraprendere quando si decide di iniziare a fare sport e rappresentano entrambe ottime forme di allenamento aerobico cardio. Dire quale delle due discipline sia migliore rispetto all'altra è impossibile e la scelta dipende molto dagli obiettivi fitness e di salute che ci si pone. Se si sta cercando un'attività che consenta di perdere di peso rapidamente facendo bruciare un numero elevato di calorie velocemente, la corsa è l'opzione consigliata. Tuttavia, anche camminare consente di farlo, se pur in un tempo maggiore.

Benefici di un allenamento cardio Camminare e correre sono entrambe attività aerobiche cardio, ovvero che sottopongono il sistema cardio respiratorio a particolare sollecitazione. Svolgerle determina diversi benefici per la salute: perdita di peso;

aumento della resistenza;

rafforzamento del sistema immunitario;

prevenzione o gestione di alcune condizioni croniche;

rafforzamento del sistema circolatorio e del cuore;

allungamento delle aspettative di vita. Inoltre, l'esercizio cardio farebbe anche bene alla salute mentale. Secondo uno studio, infatti, allenarsi moderatamente, anche solo per 30 minuti al giorno tre volte a settimana, ridurrebbe ansia e depressione e migliorerebbe umore e autostima. Per ottenere questi benefici non sarebbe nemmeno necessario camminare o correre per mezz'ora in modo consecutivo, ma basterebbe farlo in modo spezzettato, ad esempio 10 minuti per volta, purchè nell'arco della stessa giornata. Altre discipline cardio sono: tapis roulant;

vogatore;

ellittica;

step;

cyclette. A prescindere da quale si decida di abbracciare, l'ideale per mantenersi in forma e salute sarebbe fare almeno 150 minuti di esercizio cardio moderato ogni settimana.

Differenze tra camminata e corsa Per camminata veloce si intende una camminata a ritmo sostenuto, solitamente compreso tra i 5 e i 6,5 km all'ora. Questa attività aumenta la frequenza cardiaca e consente di bruciare più calorie rispetto a quando si cammina al ritmo abituale, ma meno se confrontate a quando si corre. Aumentando leggermente il passo si arriva a compiere una corsa leggera, chiamata anche jogging (7,0-8,5 km/h). Si parla di corsa vera e propria, invece, quando il ritmo supera questo parametro.