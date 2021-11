Camminare in Spiaggia: Come Farlo e Benefici

Camminare a inizio giornata , inoltre,è ancora più utile rispetto a un altro orario per mantenersi in salute.

Ormai è risaputo da tutti che camminare è un'ottima forma di esercizio per adulti di tutte le età. Si tratta, inoltre, di un modo semplice ed efficace per mantenere uno stile di vita fisicamente attivo. Secondo gli esperti, camminare 10mila passi al giorno supporta la longevità e la vitalità e apporta diversi benefici per la salute. Per questo, è importante cercare di trovare sempre il tempo per fare una camminata. Anche quando si è in vacanza al mare. Camminare sulla spiaggia implica importanti benefici fisici e psicologici . Ma occorre farlo nel modo corretto.

Camminare in spiaggia, i benefici per la salute

Per quanto rilassante possa essere, camminare sulla spiaggia non è semplicemente un'attività distensiva. Al contrario, offre diversi benefici per la salute. Ecco i principali.

Tonifica i muscoli

Innanzitutto, permette di tonificare tutti i muscoli. A ogni passo compiuto, infatti, si affonda nella sabbia: lo sforzo fisico extra richiesto per sollevare il piede dalla sabbia rafforza i muscoli, le articolazioni e i tendini dei piedi e delle caviglie. Camminare in spiaggia, dunque, rappresenta un ottimo allenamento completo ed equilibrato.

Aumenta il dispendio energetico

Quando si cammina su una superficie morbida, come è la sabbia, si usa una quantità maggiore di energia rispetto a quando si cammina su superfici più dure come l'erba o il marciapiede. Questo significa che si compierà uno sforzo maggiore e si bruceranno più calorie.

Ecco come bruciarne ancora più.

Protegge le articolazioni

Camminare sulla spiaggia non mette a rischio le articolazioni. Una revisione del 2013 ha dimostrato addirittura che molti atleti usano "l'allenamento con la sabbia" per aumentare la forza e prevenire gli infortuni in numerosi sport di squadra.

Consente di fare un allenamento cardio

Camminare sulla spiaggia offre anche l'opportunità di incorporare alcuni esercizi cardiovascolari a basso impatto nella propria giornata di relax. In questo modo si potrà fare un allenamento davvero completo e benefico.

Migliora l'umore

Le attività all'aperto come camminare in spiaggia sono altamente rigeneranti e danno anche un aiuto prezioso alla salute mentale. Inoltre, numerosi studi hanno indicato che fare esercizio vicino a uno specchio d'acqua come un lago, un fiume o un oceano può migliorare l'umore e persino l'autostima.

Negli anziani camminare contrasterebbe anche il declino cognitivo.

Camminare in spiaggia aiuta anche a stare sulle punte dei piedi.