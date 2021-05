Camminare in Acqua: Benefici e Come Farlo in maniera Efficace

Le varianti alla versione base sono tante, ma una di quelle da prendere in considerazione più seriamente quando le temperature esterne si alzano è la camminata in acqua .

Per lo stesso motivo, si tratta di un allenamento particolarmente indicato anche per donne incinte, persone che si stiano riprendendo da un infortunio o un intervento chirurgico, anziani e chi abbia poca dimestichezza con il fitness .

L'acqua, infatti, è un elemento molto più denso dell'aria e oppone una maggiore resistenza al movimento, quindi praticare esercizio fisico immersi in essa richiede uno sforzo aggiuntivo . Questa difficoltà allena in modo più intenso i muscoli , migliora il sistema cardio circolatorio e quello respiratorio, diminuisce la pressione sanguigna e aiuta anche a bruciare più calorie , favorendo la perdita di peso .

Un altro modo per incentivare la perdita di calorie camminando in acqua è quello di oscillare ritmicamente le braccia. Questo movimento, infatti, garantirebbe un aumento del dispendio calorico del 5-10%.

Uno dei benefici più significativi della camminata in acqua è il fatto che f avorisca la perdita di peso e il dimagrimento . Camminare immersi fino al giro vita , infatti, consente di bruciare circa 300-500 calorie in un'ora . Valore che può aumentare nel caso si alzi il livello dell'acqua.

Un altro modo per aumentare l'intensità è fare jogging invece di camminare o portare la tecnica dell' interval training in acqua, alternando 30 secondi di jogging a un paio di minuti a velocità normale.

Per aumentare l'intensità della camminata in acqua e stimolare di più la tonificazione dei muscoli, è possibile ricorrere ai pesi .

Per chi si approccia alla camminata in acqua per la prima volta, meglio iniziare gradualmente, immergendosi fino all' altezza della vita e concentrandosi sul mantenimento di una postura sempre corretta.

Un'altra variante di questo esercizio consiste nell'eseguire affondi laterali invece che in avanti, in modo da porre maggiormente sotto sforzo i muscoli adduttori all'interno delle cosce.

Sollevare le ginocchia più in alto può aggiungere intensità alla camminata in acqua e aumentare il coinvolgimento dei muscoli delle gambe , del core, dei glutei e dei flessori dell' anca .

Come camminare in acqua in sicurezza

Anche se allenandosi in acqua si può cadere nell'errore di credere che l'idratazione avvenga naturalmente non è sempre così, quindi è fondamentale prestare attenzione a questo fattore, soprattutto perché è difficile accorgersi di sudare mentre si è al mare o in piscina.

Se ci si allena in piscina fare attenzione anche alle superfici scivolose e indossare scarpe anti scivolo una volta usciti dall'acqua.

Inoltre, è fondamentale fermarsi se si sente dolore e non cercare di forzare alcun movimento.

Infine, la camminata in acqua non è adatta ad essere praticata in piscine riscaldate a temperature superiori a 32,2° C perché sottoporre il fisico a uno sforzo eccessivo in un ambiente caldo potrebbe portare a stordimento o vertigini, difficoltà respiratorie, debolezza, dolore o pressione al petto o alla parte superiore del corpo, nausea o momentaneo stato confusionale.