Camminare con la musica: quanti minuti a settimana per avere benefici?

Praticare attività fisica è uno dei modi più efficaci per mantenersi in forma e tutelare la salute dell'organismo. Fra le varie attività che si possono compiere, la camminata è molto efficace e utile, anche perché può essere pratica da tutti in maniera semplice, ovunque e quando si vuole. Se poi si cammina a ritmo di musica i benefici aumentano ancora di più. Le ragioni per cui vale la pena camminare con la musica sono davvero numerose.

Un'altra ricerca, condotta dall'Università eCampus e da quella di Spalato, Milano e Verona e pubblicata su Frontiers in Psychology, ha dimostrato che ascoltare brani che hanno 170-190 battiti per minuto può migliorare la resa dell'allenamento e ridurre la percezione dello sforzo .

Anche una revisione realizzata dalla University of Southern Queensland in Australia e pubblicata sulla rivista scientifica Psychological Bulletin, che ha preso in esame quasi 140 studi, ha scoperto che fare esercizio fisico con la musica, oltre a essere più divertente, è più performante, migliorando il consumo di ossigeno e rendendo meno faticoso il workout .

A una conclusione simile è giunto uno studio dell'Università di Toronto , secondo cui però le performance possano migliorare addirittura del 70% . La ricerca è stata realizzata su un gruppo di over 65 anni sottoposti a riabilitazione cardiologica. Ebbene, si è visto che coloro ascoltavano musica raggiungevano i 475 minuti di attività fisica alla settimana, mentre chi si allenava in silenzio non superava i 370 minuti. E i pazienti sottoposti alla stimolazione ritmica uditiva totalizzavano in media 630 minuti alla settimana di movimento, quasi il 70% in più degli altri.

Stando a uno studio riportato nel libro " Inside Sports Psychology ", scritto dal dottore Coastas Karageoghis, vice-direttore della Sport and Education of Brunel University di Londra, chi ascolta musica mentre fa running o cammina può aumentare il proprio rendimento fino al 15% .

Non bisogna dimenticare che la musica stimola la produzione degli ormoni del benessere e migliora l'umore : questo è un ulteriore stimolo a non mollare e ad allenarsi meglio.

Inoltre, la musica è divertente e aiuta a non annoiarsi, così il rischio di abbandonare un allenamento troppo lungo o intenso diminuisce: camminare con gli auricolari alle orecchie e ascoltare i propri brani preferiti, dunque, è un buon metodo per non interrompere anzitempo le proprie sessioni fitness e portare a termine gli obiettivi che ci si era prefissati.

Ma il miglioramento delle performance non è l'unico effetto benefico del camminare con la musica. Sembra che quando si ascoltano brani e melodie nel cervello si attivino proprio le aree adibite al movimento : questo non fa altro che spronare ad allenarsi ancora meglio.

Quale musica scegliere

La musica, insomma, è lo strumento più facile, economico ed efficace per migliorare le proprie prestazioni sportive. Non serve nemmeno dotarsi di chissà quali strumentazioni: oggi con le moderne tecnologie è possibile ascoltare musica ovunque, mentre si cammina al parco, in montagna, ma anche sul tapis roulant. Ma qual è la musica migliore per allenarsi? In realtà, non c'è una risposta univoca a questa domanda.

Innanzitutto, è importante tenere conto delle proprie preferenze personali: l'ideale è ascoltare melodie e canzoni che piacciono, altrimenti questo mezzo rischia di diventare controproducente e innescare effetti negativi invece che fungere da stimolo e motivazione.

Detto questo, è utile tenere presente che in genere le melodie armoniche e lente, con pochi strumenti a percussione, tendono ad aumentare l'attività del sistema parasimpatico, che è la parte del sistema nervoso che funziona come il "freno" di un'automobile, rallentando parametri come frequenza cardiaca, ritmo respiratorio e pressione, e aumentando il rilassamento.

Le musiche ritmate e coinvolgenti invece danno la carica, e quelle con gli stessi bpm (battiti per minuto) aiutano a evitare di accelerare e rallentare.

