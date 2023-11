Camminare a 65 anni: quanto e come farlo ogni giorno?

Introduzione Camminare è una delle attività migliori in assoluto per tutelare la propria salute e mantenersi in forma a lungo, anche dopo una certa età. La camminata infatti può essere pratica da chiunque, anche superati i 60 anni e oltre, senza grossi rischi. È importante però che gli over 60, ancor più delle persone più giovani, prestino attenzione a come camminano per assicurarsi il massimo dei benefici, in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell'equilibrio, capacità fondamentale nelle terza età. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Camminare aiuta a migliorare l'equilibrio La camminata è l'attività migliore per la salute perché aiuta a stimolare positivamente molte funzioni dell'organismo, senza esporlo a conseguenze pericolose. In particolare, negli over 60 è un ottimo allenamento per migliorare l'equilibrio, una capacità fondamentale per ridurre il rischio di cadute che, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (un importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America), sono la principale causa di lesioni e morte per infortunio tra gli adulti di età pari o superiore a 65 anni.

Come camminare dopo i 60 anni Camminare è importante ma non basta. Per sviluppare l'equilibrio è essenziale farlo appoggiando il piede dal tallone alla punta: quando si cammina bisogna cioè appoggiare prima il tallone a terra, poi la pianta e infine le dita, estendendo completamente il ginocchio. Fare semplici movimenti stabilizzanti come la camminata dal tallone ai piedi può ridurre notevolmente il rischio di cadute. Fare una camminata di questo tipo, appoggiando prima il tallone e poi la punta, richiede uno sforzo cosciente per muovere in maniera corretta il piede invece di atterrare semplicemente con un piede piatto o di atterrare sulla pianta del piede. Infatti, dopo una certa età cambia il modo di camminare. Per buona parte della vita molte persone camminano dal tallone alla punta senza nemmeno pensarci: è l'anatomia umana naturale. Con il passare degli anni, quando si invecchia e si inizia a perdere mobilità del ginocchio e della caviglia o ad avere dolore, però, si potrebbe iniziare a muoversi in un altro modo.

Quanto allenarsi Gli esperti consigliano di esercitarsi a camminare dal tallone ai piedi per uno o due passi alla volta finché non si prende confidenza. Per esempio, durante una passeggiata di 60 minuti ogni giorno, per 10 minuti ci si può concentrare sul movimento corretto, prestando attenzione ad appoggiare prima il tallone e poi la punta. Pian piano il movimento diventerà più facile fino a diventare automatico.

Quando iniziare L'ideale è iniziare a camminare dal tallone alla punta in età giovanile, ma si è sempre in tempo per iniziare, anche a 60 o 70 anni o oltre. È bene però fare attenzione: se l'equilibrio è già compromesso, meglio iniziare a fare questo tipo di camminata sotto la supervisione di un fisioterapista.

2 esercizi per allenarsi Esercizio 1 In posizione eretta, su una superficie solida, accanto a un muro o una sedia.

Sollevare la gamba opposta al muro, piegando il ginocchio. Quindi, estendere completamente la gamba, allungare il piede in avanti e scendere, lasciando che tocchi terra prima il tallone, seguito dalla pianta del piede.

Fare 10 volte e poi ripetere con l'altra gamba. Esercizio 2 Fare l'esercizio precedente, ma non appena la pianta del piede tocca il suolo, sollevare il ginocchio opposto e ripetere.

Camminare per tutta la lunghezza della stanza con questo schema di movimento.