Calisthenics: cosa è, benefici ed esercizi

L'etimologia di questo aggettivo, frequentemente utilizzato come sostantivo – abbreviazione di calisthenic training / workout – origina con tutta probabilità dall'unione delle parole greche "kallos", che significa bellezza (per enfatizzare il piacere estetico che deriva dalla perfezione del corpo umano ), e "sthenos", che vuol dire forza (grande forza mentale, coraggio, forza e determinazione).

Il calisthenics è l'arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

Con le conoscenze attuali sulla metodologia dell'allenamento e sulla nutrizione dello sportivo , i calisthenics possono strutturare workout produttivi ed efficaci in tutte le situazioni. Fino a pochi anni fa, l'allenamento callistenico veniva sfruttato come rimpiazzo del resistance training con manubri , bilancieri e macchine isotoniche, ovvero nel caso risultasse impossibile allenarsi in palestra – per problemi di tempo, denaro, chiusure ecc. Oggi invece, in molti preferiscono questo sistema all'allenamento tradizionale in sala pesi .

Di semplice comprensione – anche se non sempre di facile esecuzione – dal principio il metodo callistenico venne applicato nella preparazione atletica di giovani sportivi con traguardi funzionali eccellenti; offriva invece minori risultati nella ricerca dell'ipertrofia. Questo perché, in passato, mancava la corretta organizzazione degli esercizi secondo una pianificazione e una programmazione che prevedessero le variabili fondamentali di intensità, densità e volume; ovvero il concetto di carico di allenamento . Lo sbaglio più frequente era quello di eseguire continuamente le stesse routine, tutti i giorni, per il massimo numero di ripetizioni possibili e senza curare l' alimentazione .

Oltre alla forma fisica generale, gli esercizi callistenici sono spesso usati come valutazioni fisiche di base per le organizzazioni militari di tutto il mondo. Due esempi sono il test di idoneità fisica dell'esercito americano e il test U.S.M.C.

Squadre sportive e unità militari eseguono spesso calisthenics di gruppo pilotato come forma di allenamento fisico sincronizzato, per aumentare la coesione e la disciplina di gruppo. Il calisthenics è anche sfruttato come mezzo di "educazione fisica" nelle scuole primarie e secondarie in gran parte del globo.

Nota : il calisthenics avanzato può essere finalizzato ad aumentare capacità specifiche come quelle di: muscle-ups, leve particolari e vari movimenti freestyle come rotazioni e giravolte.

I movimenti essenziali della callistenia sono: tirare (pull), spingere (push), piegare (bend), saltare (jump) e oscillare (swing), usando il proprio peso come resistenza - anche se, ad oggi, molti atleti sfruttano le zavorre come sovraccarico da sommare al corpo libero.

Praticando calisthenics è possibile aumentare – in maniera più o meno significativa – il dispendio calorico. Tuttavia, il dimagrimento sopraggiunge solo nel momento in cui la dieta rimane la stessa di quando si era sedentari , o comunque aumenta in maniera poco rilevante. Ciò potrà sembrare ovvio alla maggior parte dei lettori ma, in verità, è tutt'altro che scontato.

Il dimagrimento è la conseguenza di un bilancio energetico negativo, cioè il risultato aritmetico di [ Energia IN – Energia OUT]; significa che le calorie assunte con la dieta devono essere inferiori a quelle consumate con l'allenamento.

Allenandosi nel calisthenics è possibile consumare calorie . Ciò nonostante, come avviene per tutte le altre attività, questo non si correla necessariamente ad un effetto dimagrante .

Inoltre, ad oggi si conoscono vari mezzi di riduzione del carico naturale , alcuni derivanti da discipline trasversali come ad esempio il TRX , mentre altri sfruttano l'azione di strumenti come gli elastici .

Specifichiamo fin da subito che una buona fetta delle esecuzioni callisteniche non è per tutti ; in linea di massima, questi esercizi sono molto duri e faticosi. Riuscire a sollevare il proprio corpo richiede un elevato grado di forza, che purtroppo non molti possiedono.

Ogni allenamento va considerato come la sommatoria di molteplici stimoli su diversi gruppi muscolari, distretti o aree. Per questa ragione, in ciascun workout andranno selezionati i movimenti responsabili, l'intensità, la densità e il volume complessivo; in questo modo si determinerà il carico di lavoro definitivo – rispettivamente diverso anche in base al ciclo, ovvero al periodo dell'anno.

Un protocollo efficace per l'esecuzione dei calisthenics deve rispettare i crismi di base di qualsiasi allenamento; risultano infatti necessari: pianificazione annuale, differenziazione dei cicli e programmazione delle sessioni – ovviamente, l'alimentazione non può essere trascutata.

La World Calisthenics Organization (WCO) con sede a Los Angeles, promuove una serie di competizioni conosciute a livello globale come la "Battle of the Bars". Il WCO ha creato la prima serie di regole per le competizioni formali, tra cui classi di peso, sistema di cronometraggio a tempo, criteri di valutazione originali e un sistema a 10 punti – offrendo a un numero crescente di atleti in tutto il mondo l'opportunità di competere.

La World Street Workout & Calisthenics Federation (WSWCF) con sede a Riga, in Lettonia, organizza campionati nazionali annuali e ospita i campionati mondiali affinché tutti i campioni possano competere in una gara.

I parchi di calisthenics sono provvisti di attrezzature basilari, o meglio supporti, come pull-up bar, monkey bar, parallele e box jump, radunati in un unico punto. La loro collocazione è riportata su mappe on-line facilmente accessibili.

Sono attualmente in espansione su tutto il globo le aree di allenamento fitness , tanto quanto le palestre all'aperto per lo urban calisthenics. Alcune vengono progettate in maniera specifica per questa disciplina, e la maggior parte è totalmente gratuita e aperta al pubblico.

Esercizi basilari di calisthenics

Nel rispetto di quanto detto sopra, una sessione basilare di calisthenics potrebbe includere i seguenti movimenti – suddivisi per distretto, area o gruppo muscolare:

Esercizi calisthenics base per cosce e glutei

Redazione Squat

Jumps : dalla posizione di partenza saltare esplosivamente il più in alto possibile, con un movimento pliometrico, distendendo le gambe e atterrando bloccandosi nella posizione di partenza

: dalla posizione di partenza saltare esplosivamente il più in alto possibile, con un movimento pliometrico, distendendo le gambe e atterrando bloccandosi nella posizione di partenza Box jumps: è un jumps caratterizzato da due movimenti diversi: il primo di salire sopra un plyometric box / box jump, il secondo di scendere

Redazione Pistol Squat

Pistol squat: sollevarsi con una gamba sola posta su un rialzo – ad esempio uno step – o anche direttamente dal suolo. La gamba che fa da zavorra può essere tenuta tesa davanti a sé oppure completamente rilassata, anche di fianco. Eseguire vicino ad un muro o vicino ad un appoggio per non perdere l'equilibrio

Redazione Sissy squat

Sissy squat: non eseguire mai come primo esercizio, può essere pericoloso per le ginocchia. Spostare il baricentro in avanti per arrivare ad inginocchiarsi lentamente frenando con la forza delle cosce e immediatamente rialzarsi. Durante la risalita non aiutarsi col busto.

Esercizio calisthenics base per polpacci

Redazione Monopodalic extension calf

Monopodalic extension calf: con l'avampiede poggiato su un rialzo – ad esempio un gradino – spingere e sollevarsi più in alto possibile per ritornare in posizione facendo scendere il tallone a terra. La mano in appoggio serve solo per l'equilibrio.

Esercizio calisthenics base per schiena alta e bicipiti

Redazione Reverse bent over row

Body row: variante casalinga, con lo stesso obbiettivo del barbel row con bilanciere o manubri. Mantenere il corpo diritto per tutto l'arco del movimento. È il precursore di un esercizio callistenico molto duro, da eseguire alla sbarra, derivante dalla ginnastica artistica. In maniera facilitata, si "esegue" in posizione supina a terra, ponendo una sbarra metallica o di legno appoggiata tra due supporti all'altezza giusta – poco più della lunghezza delle braccia.

Redazione Biceps curl

Biceps curl: simula il movimento del curl con bilanciere da seduto. Porre una gamba sopra una sbarra, un bilanciere o a un bastone, poi eseguire il movimento di flessione.

Esercizio calisthenics base per pettorali, tricipiti e spalle anteriori

Push-up: in posizione prona, con la pancia aperta, poggiare i palmi delle mani ad altezza spalle e di poco più larghi. La versione tradizionale prevede di distendere le braccia tenendo tronco e gambe tese, che si appoggiano a terra solo sull'avampiede. Versioni meno faticose invece, prevedono di utilizzare come punto di appoggio inferiore le ginocchia.

Esercizio calisthenics base per il quadrato dei lombi e grande gluteo

Redazione Iperextension

Iperextension: in posizione prona, sollevare contemporaneamente busto e gambe, mantenendo la posizione per alcuni secondi, ritornare e ripetere. Le braccia possono stare, in ordine di difficoltà crescente, distese lungo i fianchi, aperte lateralmente o distese avanti.

Esercizi calisthenics base per gli addominali

Crunch : dalla posizione supina con le cosce e le ginocchia flesse, eseguire una massima contrazione addominale staccando spalle e schiena dal suolo, in direzione delle gambe; in ordine di difficoltà crescente, le braccia possono essere stese in avanti, incrociate al petto o stese sopra la testa

: dalla posizione supina con le cosce e le ginocchia flesse, eseguire una massima contrazione addominale staccando spalle e schiena dal suolo, in direzione delle gambe; in ordine di difficoltà crescente, le braccia possono essere stese in avanti, incrociate al petto o stese sopra la testa Sit-up : simile al crunch ma, oltre alla contrazione addominale, con risalita totale del busto sulle cosce

: simile al crunch ma, oltre alla contrazione addominale, con risalita totale del busto sulle cosce Reverse crunch : dalla posizione supina con le cosce e le ginocchia flesse, stendere le braccia sopra la testa appoggiandole al pavimento, quindi eseguire una flessione del bacino sul tronco avendo cura di ruotare le anche; cosce e gambe rimangono con le stesse aperture articolari dall'inizio alla fine

: dalla posizione supina con le cosce e le ginocchia flesse, stendere le braccia sopra la testa appoggiandole al pavimento, quindi eseguire una flessione del bacino sul tronco avendo cura di ruotare le anche; cosce e gambe rimangono con le stesse aperture articolari dall'inizio alla fine Mountain climber: partendo da una posizione di push-up, si porta avanti, verso il mento, una gamba per volta (in maniera alternata) flettendo il ginocchio. Allena più sensibilmente anche trasverso e obliqui, soprattutto se le gambe vengono flesse in diagonale verso la spalla opposta.

Redazione Boat Pose

Boat pose: alzare le gambe equilibrandosi col busto inclinato indietro. Rimanere in posizione statica sul coccige – tra l'osso sacro e le natiche.

Redazione Pull-in

Pull-in: mantenendo la retroversione del bacino, distendere parzialmente le gambe e successivamente raccoglierle al petto. Le gambe possono essere raccolte e distese invece che contemporaneamente, anche in maniera alternata.