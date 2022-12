Calf raise in pressa: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

Il calf raise in pressa è un esercizio monoarticolare di flessione plantare - non dorsale, per la quale intervengono invece i muscoli tibiali - destinato all'allenamento del tricipite della sura.

Più precisamente, l'esercizio sollecita i muscoli: soleo, gastrocnemi e, in parte, plantare.

L'esecuzione del calf raise in pressa richiede, com'è intuibile, l'utilizzo di una macchina isotonica, che sia specifica o di tipo leg press, che permette l'applicazione di sovraccarico. Anche in questo caso, le presse per i polpacci possono avere un carico a piastre con perno e sistema a carrucola (classica leg press orizzontale), o a pesi liberi (leg press a 45° o, ad esempio, pure calf).

Il calf raise alla pressa può inoltre essere svolto one- o two leg, ovvero con una gamba per volta o contemporaneamente.

Il calf raise in pressa è un esercizio molto efficacie per lo sviluppo del polpaccio e per la mobilità della caviglia anche se, purtroppo, quest'ultimo è un distretto molto difficile da far crescere in termini ipertrofici .