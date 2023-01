Calf machine da seduto: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

Il calf raise alla pressa può inoltre essere svolto one - o two leg , ovvero con una gamba per volta o contemporaneamente.

Il calf da seduto è un esercizio monoarticolare di flessione plantare - non dorsale, per la quale intervengono invece i muscoli tibiali - destinato all'allenamento del tricipite della sura .

Svantaggi del calf machine da seduto

Rispetto a quello eseguito in piedi o alla pressa, il calf machine da seduto non consente di far lavorare in pre-stiramento i gemelli (gastrocnemi), poiché essi si inseriscono superiormente a livello del femore – diverso è per il soleo, che invece si inserisce su tibia e perone.

Esiste poi una condizione legata alla "sfortuna". Nel senso che, lavorando con sovraccarichi consistenti, le persone che soffrono già di una parziale degenerazione tendinea, hanno più rischi di rottura del tendine di Achille.