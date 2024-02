Calcolo tempo al chilometro e velocità media

E' da smentire anche l'ipotesi per la quale andando piano, nella famosa fascia lipolitica, si dimagrisca più efficacemente. Ciò che conta è, infatti, il costo totale dell'attività. Che si brucino grassi o carboidrati , non fa differenza - consumando carboidrati, al momento del pasto questi verranno convogliati nei muscoli e l'organismo consumerà più grassi a riposo.

Oppure, se corriamo per aumentare il dispendio energetico e favorire il dimagrimento , il tempo al chilometro diventa un parametro privo di significato. Ciò che conta è il volume, poiché correndo la stessa distanza, andando più veloce e consumando di più, al tempo stesso si corre per meno tempo; al contrario, andando più piano e consumando meno, al tempo stesso si corre per più tempo.

Ad esempio, se corriamo per il piacere di farlo, non ha alcuna importanza quanto intensamente lo facciamo; l'importante è godere dell'allenamento.

Inoltre, può essere importante tenere conto del tempo al chilometro se l'obbiettivo è quello di migliorare la funzionalità cardio -vascolare e respiratoria in un soggetto non sedentario , oppure i parametri metabolici ( pressione , glicemia , colesterolo ecc.) nella stessa categoria di persone.

Quanti minuti a km?

In questa pagina è riportato un calcolatore automatico in grado di calcolare il ritmo medio al km e la velocità media in base al tempo impiegato per percorrere una distanza nota.

Inserisci i dati nel calcolatore e scopri i risultati.