Calci d'asino: 9 sbagli da correggere nei Donkey Kicks per allenare glutei

I calci d'asino rappresentano alcuni degli esercizi più utilizzati per tonificare e scolpire i glutei . In apparenza sono molto semplici da eseguire. In realtà, non è così. Per questo è bene non sottovalutarli. In caso contrario, si rischia di commettere degli errori che diminuiscono la loro efficacia .

Se i calci d'asino vengono eseguiti in maniera scorretta risultano meno allenanti, per cui potrebbero essere meno efficaci nella tonificazione dei glutei. Non solo. Possono anche coinvolgere i muscoli sbagliati e causare dolori e, nella peggiore delle ipotesi, lesioni. Ecco quali sono gli errori che si commettono con maggiore frequenza con i calci d'asino e i consigli per allenarsi nel modo migliore possibile.

Non mantenere i fianchi allineati è uno degli errori più comuni nei calci d'asino. Quando i fianchi non sono allo stesso livello, probabilmente manca un adeguato coinvolgimento del core e non si sta facendo lavorare efficacemente il gluteo della gamba che si alza.

Come correggere lo sbaglio: mantenere la colonna vertebrale neutra durante tutto il movimento. Se non si riesce, posizionare un blocco yoga a metà schiena, così da avere il bio-feedback necessario per mantenere la colonna vertebrale lunga e neutra. Inoltre, assicurarsi di non lavorare con un peso o una resistenza troppo pesanti.

Se si arrotonda la parte bassa della schiena , non si sarà in grado di estendere completamente il gluteo, rendendo il movimento meno efficace. La posizione arrotondata della schiena aumenta potenzialmente anche la possibilità di lesioni spinali, soprattutto se si stanno eseguendo i calci d'asino con pesi o resistenze più pesanti.

Come correggere lo sbaglio: usare una stecca per guidare il tallone verso il soffitto. Questo aiuterà nell'attivazione muscolare e non permetterà al piede di fluttuare nel momento in cui i muscoli iniziano a stancarsi.

4. Fare calci troppo alti o troppo bassi

Sia calciare troppo in alto sia calciare troppo in basso non fa lavorare i glutei nel modo giusto. Calciare troppo in alto porta a un'estensione eccessiva, che può caricare eccessivamente i glutei e può provocare dolori lombari. Al contrario, calciare troppo in basso non coinvolge abbastanza il gluteo.

Come correggere lo sbaglio: muoversi con intenzione, sentendo il ​​gluteo che fa il lavoro. Se dopo l'allenamento non si hanno indolenzimenti, forse non si sta calciando abbastanza in alto. Attenzione, però a non esagerare. Allenarsi di fronte a uno specchio può agevolare.