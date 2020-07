Hunting Pig Out: in Cosa Consiste?

Attenzione però; non è detto che, prescindendo dal nobile intento , questo metodo riesca effettivamente a soddisfare le aspettative delle casistiche interessate. È pertanto che, nelle prossime righe, non ci limiteremo solo ad elencare i principi cardine dell'Hunting-Pig Out, ma porteremo alla luce alcune criticità che – già dal momento della sua uscita – non hanno convinto gran parte dei professionisti e degli appassionati in materia di dieta e sport .

Questo articolo ha l' obbiettivo di fornire una visione completa dell' Hunting-Pig Out ( H-PO ) – o hunting - pigging out (H-PO) – un particolare metodo di allenamento ed alimentazione .

Di seguito andremo a descrivere i princìpi base del metodo, sia per quanto riguarda l'alimentazione che l'allenamento, ma invitiamo tutti i gentili lettori a concludere la lettura fino in fondo , poiché solo in ultimo riporteremo il commento dell' autore di questo articolo .

Proprio per questo nostro passato evolutivo – contraddistinto da fasi dove l'uomo doveva procurarsi il cibo (caccia) per poi godere del bottino della predazione e recuperare dalle fatiche (riposo) – la dieta evolutiva si andrà così strutturando.

Nei suoi scritti, il fondatore dell'Hunting-Pig Out riporta numerosi riferimenti su come l' archeologia dimostri che l' insorgenza delle malattie sopra elencate coincida con la nascita dell' agricoltura ; la facile reperibilità di carboidrati , in particolare, esporrebbe il nostro corpo ad una serie di problemi dai quali i nostri preistorici antenati sarebbero stati pressoché immuni .

Soltanto diecimila anni fa , quindi molto meno se paragonato al lasso di tempo precedente, nacque l'attitudine all' agricoltura e poi all' allevamento , che cambiarono drasticamente le abitudini alimentari umane. Soprattutto grazie alla disponibilità di cereali , l'Homo iniziò ad introdurre quantità di carboidrati molto più elevate rispetto al passato .

Inoltre, l'alimentazione era obbligatoriamente " ciclica ", poiché soggetta alla disponibilità di cibo – proprio come avviene ancora oggi per gli animali selvatici .

Come conseguenza, la sua fisiologia si è evoluta in base ad un' alimentazione scarsa od occasionalmente caratterizzata da carboidrati ( fruttosio della frutta ), ricca di proteine di origine animale , ma anche di fibre , minerali e vitamine tipicamente vegetali ; il profilo dei lipidi era verosimilmente misto .

Questo particolare regime alimentare nasce dal presupposto che gli animali del Genere Homo hanno avuto per due milioni e mezzo di anni attitudini da cacciatore – raccoglitore - necrofago . Non essendo dotato di zanne o di artigli , gli Homo furono costretti a cibarsi soprattutto delle carcasse lasciate dai grandi predatori , ma anche di uova , invertebrati di terra e bacche .

Ritornando ai giorni nostri , scopriamo che la caccia ed il riposo non scandiscono più la nostra vita, e che è quindi compito dell' esercizio fisico sostituire quegli episodi reinterpretando i ritmi naturali di un tempo ed il ciclo H-PO, caccia - riposo. Per quanto detto, l'allenamento H-PO rispetterà i seguenti principi.

Commento

Il metodo H-PO è sicuramente un approccio accattivante. Si basa su una logica interessante, ma i presupposti descritti sopra non corrispondono totalmente al vero.

Partiamo dal presupposto che l'età media del Genere Homo, durante due milioni e mezzo di anni – a prescindere dalle variazioni – era piuttosto bassa (circa un terzo di quella contemporanea). Anche solo questo dato lascia intendere che ciò che è avvenuto per evoluzione ha portato dei benefici generali. Ma proseguiamo.

Agricoltura e allevamento hanno costituito un booster demografico per le popolazioni antiche, tanto da fare la differenza nelle diatribe e nei conflitti tra tribù. I carboidrati sono energia pura, che normalmente l'essere umano ricavava convertendo gli amminoacidi delle proteine assunte in glucosio o ossidando grassi e corpi chetonici. Agricoltura e allevamento hanno permesso di interrompere gli spostamenti dei nomadi per diventare stanziali; chi riusciva a barricarsi all'interno di un villaggio con granaglie e bestiame sopravviveva, proliferava ad oltranza ma soprattutto cresceva più in fretta e con maggiori condizioni fisiche, mentre chi ancora si spostava periva inesorabilmente o veniva "integrato".

Indubbiamente l'assunzione di carboidrati promuove la formazione di carie dentaria, così come l'assunzione di carogne favorisce il contagio di malattie alimentari mortali o aumenta il rischio di diventare la preda di chi ha generato la carogna. Fortunatamente, per mangiare cereali e latte, non servono grandi dentature e nemmeno combattere contro tigri dai denti a sciabola.

Non è vero che l'insorgenza di patologie metaboliche e tumorali è iniziata con l'agricoltura ma, di sicuro, avendo aumentato sensibilmente la densità demografica e l'età media, queste possono aver subito un incremento conseguente e indiretto.

Obesità e malattie del benessere colpiscono il mondo industrializzato da appena 50 anni. Se mettiamo questo dato sulla scala evolutiva di cui sopra, diventa logico comprendere che si tratta di un effetto inevitabile ma transitorio. Poi, non solo i carboidrati sono responsabili di questi scompensi, bensì le abitudini generali che riguardano il bilancio calorico totale – quindi l'energia assunta ma soprattutto quella spesa con l'attività motoria.

Sì all'alimentazione ciclica, nel senso che è giusto mangiare di più a seguito di una prestazione fisica. Ma quanto può essere realmente applicabile? Il nostro metabolismo sposa questa teoria; non è infatti un caso che subito dopo l'allenamento sia spalancata la cosiddetta "finestra metabolica". D'altro canto, abbuffarsi per poi tirare lungamente la cinghia fa un po' a pugni con le abitudini che creano ordine nella nostra vita. Peraltro, le grosse abbuffate non sono considerate salutari per lo stomaco, così come lunghi digiuni creano – oltre a una maggior tendenza alla disidratazione, alla chetosi ecc – anche problemi di equilibrio biliare con tendenza alla calcolosi. Potremmo continuare la lista di questi disagi ma direi che sono sufficienti.

Che dire; buono l'intento ma poca cura dei dettagli; ma soprattutto, ancora una volta i dati vengono manipolati per sostenere una tesi, mentre sarebbe corretto usare i dati stessi per correggere la teoria rendendola obbiettivamente corretta.