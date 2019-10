Burpees: Cosa Sono e Tecnica di Esecuzione

La tecnica di esecuzione dei burpees è piuttosto semplice da apprendere, ma per nulla facile da riprodurre in condizioni di affaticamento consistente.

I burpees possono essere considerati molto utili sotto diversi punti di vista. Iniziamo specificando che, nonostante oggigiorno si tenda a considerare la callistenia come una disciplina a sé stante, quello callistenico altro non è che un metodo o sistema di allenamento a carico naturale. Ciò significa che i tutti gli esercizi di callisthenics, burpees compresi, possono venire facilmente contestualizzati in specifici protocolli, sia di preparazione atletica (canottaggio, atletica, sport di combattimento ecc) sia di pratiche fitness destinate alla cultura estetica , al wellness o alla competizione (crossfit, functional training , boot camp, ginnastica militare ecc).

Come abbiamo detto sopra, i burpees possono essere considerati un esercizio calistenico multi-articolare. Questo però non deve trarre in inganno, perchè la loro pratica risulta estremamente utile ad una vasta gamma di attività più specifiche.

Infatti, se per un principiante l'esecuzione di burpees deve limitarsi a poche ripetizioni, eseguite con lentezza e controllo per indurre i primi condizionamenti muscolari e cerebrali, per un soggetto più allenato questo movimento ripetuto è responsabile di un aumento del consumo di ossigeno e della produzione di acido lattico , e del conseguente incremento della frequenza cardiaca e respiratoria – stimolando una specifica forma di resistenza .

Di grande efficacia nella preparazione atletica generale, soprattutto in età di sviluppo, e per la remise en forme o per il mantenimento di una buona forma fisica – componente muscolare , cardio-vascolare e respiratoria, di coordinazione e agilità – i burpees vengono utilizzati in moltissime routine di allenamento.

Dimagrire

Per l'alto costo energetico, i burpees rientrano spesso all'interno di workout destinati all'ottimizzazione del dimagrimento. Quello dei burpees è quindi un impegno calorico diretto, ovvero legato a quanto si spende per il loro svolgimento.

In maniera relativa al carico allenante, il dispendio energetico può anche interessare il post workout, grazie all'instaurazione di un debito di ossigeno consistente o EPOC (Excess Postexercise Oxygen Consumption). Per ottener ciò, tuttavia, è necessario che l'allenamento sia intenso, denso (pochi recuperi) e prolungato.

Esiste poi un'altra correlazione tra sedute di allenamento con i burpees e dimagrimento, ovvero l'incremento della tonicità e del trofismo muscolare funzionale. Sia chiaro, non si tratta di un esercizio capace di instaurare ipertrofia in un soggetto già debitamente condizionato, ma può farlo in soggetti sedentari o poco allenati. L'aumento del trofismo è legato a un maggior metabolismo basale, elemento che costituisce la maggior parte del dispendio energetico globale.

Da non trascurare anche l'ottimo impatto sul metabolismo del ricambio. In maniera generale, questo è da considerare preventivo e terapeutico nei confronti delle patologie metaboliche, e dall'altro, con specifico riferimento al metabolismo del glucosio e alla conseguente reazione insulinica, sostiene il mantenimento di un peso idoneo o il raggiungimento di uno inferiore – aumentando il consumo muscolare del glucide e utilizzando al meglio i carboidrati alimentari.

I burpees fanno dimagrire?

È una domanda piuttosto comune, alla quale purtroppo non è possibile fornire una risposta esaustiva. Questo perché i burpees, come qualsiasi altro esercizio / attività, non hanno la capacità di far dimagrire; tuttalpiù, possono intervenire su uno dei due fattori essenziali al calo ponderale: il consumo calorico.

Eseguendo routine di attività motoria che includono l'esecuzione dei burpees si è in grado di utilizzare una notevole quantità di energia. Tuttavia, per ottenere un effettivo dimagrimento, consumare più calorie non è sufficiente; risulta invece determinante che tale dispendio oltrepassi l'intake energetico della dieta. In pratica, il calo ponderale legato allo svuotamento delle riserve adipose avviene quando il bilancio calorico, cioè la risultante dell'equazione [Energia IN – Energia OUT], è di tipo negativo – in patica, quando si mangia in maniera insufficiente rispetto a quanto si consuma durante la giornata.

Allenandosi con protocolli di ginnastica che includano anche i burpees si può aumentare, in maniera più o meno significativa, il dispendio calorico; tuttavia, questo può favorire il dimagrimento solo se l'altra variabile [Energia IN] rimane costante o non aumenta al punto da creare un bilancio neutro.

Per di più, si sa, il movimento aumenta proporzionalmente (o quasi) l'appetito; questo è dovuto soprattutto al consumo di glucosio, proveniente dalle riserve di glicogeno muscolare e dalla glicemia – mantenuta stabile dalle riserve epatiche e dal processo di neoglucogenesi. Quindi, se da un lato la pratica sportiva aiuta a consumare di più, dall'altro potenzia lo stimolo a nutrirsi – è una delle basi essenziali per la sopravvivenza.

Anche cimentandosi in allenamenti duri e frequenti, diventa pertanto indispensabile mantenere un certo autocontrollo a tavola, senza cadere nella sovrastima di quanto si può aver "bruciato" durante il workout.