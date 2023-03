Bungee fitness: cos’è e come funziona

Nell'universo fitness le tendenze si susseguono vorticose. Una delle ultime prende il nome di bungee fitness o bungee gym e promette di allenare tutti i muscoli del corpo e, allo stesso tempo, portare benessere anche al cervello e sviluppare il buonumore.

Cos’è il bungee fitness Questo nuovo allenamento chiamato bungee fitness o bungee gym consiste nello svolgere i comuni esercizi che normalmente si fanno in palestra, sospesi in aria e sorretti da elastici attaccati al soffitto. Nata in Thailandia, questa forma di allenamento in sospensione che unisce cardio e sviluppo della forza, dopo aver spopolato negli Stati Uniti, adesso sta arrivando anche in Europa. Ad idearla è stato un chirurgo traumatologo e dottore in scienze motorie tedesco, che inizialmente la utilizzata come strumento di riabilitazione funzionale su atleti che avevano subito infortunati. A rendere particolarmente amata questa disciplina soprattutto il fatto che praticarla risulti molto divertente, un elemento fondamentale per spingere le persone a non mollare e continuare ad allenarsi, nonostante la resistenza e le capacità aerobiche siano messe a dura prova. Il bungee fitness prende spunto dal bungee jumping del quale ricorda alcune movenze.

Come funziona Esattamente come avviene nel bungee jumping, nel bungee fitness si è legati in vita con uno o due elastici, a loro volta attaccati ad una imbragatura simile a quella che si usa per fare arrampicata sportiva, anche se ovviamente l'allenamento non prevede alcun salto da un ponte. Questa disciplina non può essere svolta in autonomia a casa ma necessita di una palestra attrezzata appositamente, visto che gli elastici devono essere attaccati al soffitto della struttura, ad un'altezza che consente alle persone di stare sollevati dal pavimento e di muoversi nel vuoto, senza toccare terra. L'imbracatura è personalizzabile in base all'altezza e al peso della persona e prima dell'inizio di una lezione sono gli istruttori a regolare la lunghezza dell'elastico e la larghezza della cintura in base agli allievi. Una volta sospesi inizia l'allenamento, che si compone di diversi esercizi dinamici in sospensione come squat, addominali, scatti, flessioni sulle braccia e sulle gambe, esercizi per la schiena, salti e molti altri. Tutti gli esercizi che normalmente si fatto a terra, infatti, possono anche essere eseguiti sospesi nell'aria, contrastando la forza di gravità e sfruttando la trazione di ritorno, che rende molti movimenti normalmente faticosi più agevoli da eseguire.

Benefici Questo allenamento, oltre ad essere originale e suggestivo, è ottimo per chi cerca una soluzione total body perché fa lavorare tutto il corpo. Praticare bungee fitness, infatti, consente di allenare la forza, l'agilità, la capacità aerobica e aumentare il senso di equilibrio. Tutti i muscoli sono coinvolti, da quelli della schiena, a quelli degli arti inferiori e superiori, fino al core e agli addominali, che ne ricevono il beneficio massimo. A godere dei vantaggi di questa disciplina è però anche la mente che volteggiando nell'aria si libera dalle tossine ed entra in uno stato di benessere assoluto. Inoltre, la soddisfazione nel riuscire a eseguire gli esercizi in una situazione non usuale aumenta la fiducia nelle proprie capacità, sviluppa una visione più positiva nei confronti della vita e aiuta ad avere un approccio più attivo e sicuro verso le situazioni nuove e sconosciute. Da non sottovalutare, infine, il fatto che il bungee fitness sia un programma di allenamento cardio intenso e questo porta ad un ulteriore beneficio, il consumo di molta energia e quindi di calorie che se bruciate consentono di perdere peso.