Bruci più calorie se ti alleni ad alte temperature?

La domanda è piuttosto comune quando inizia la stagione estiva : allenandosi con temperature elevate si bruciano più calorie ? Quindi il caldo contribuisce a smaltire di più? Si è portati a pensare ad una naturale conseguenza: maggiore sarà il caldo, più aumenterà la fatica , e più si suderà . In realtà le calorie bruciate non dipendono dalla temperatura ma dal tasso metabolico basale .

Allenarsi con il caldo aiuta a bruciare di più?

Il tasso metabolico basale effettivamente è influenzato e varia in funzione dell'attività fisica praticata, dal clima e dal tempo dedicato all'allenamento. Non si può affermare che in linea generale che più fa caldo più si bruciano calorie. Il caldo, anche se si tratta di una tesi non avvalorata da studi e ricerche scientifiche, può aumentare leggermente il tasso metabolico basale, aiutando a bruciare le calorie un po' più velocemente.

L'adattamento e l'abitudine, inoltre, contribuiscono ad un minor consumo di calorie. Chi è solito allenarsi al caldo, infatti, ha abituato il corpo a fare sforzi ad una temperatura elevata rispetto a chi, non allenandosi al caldo, può ottenere migliori risultati in termini di calorie bruciate.