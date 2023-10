Brividi post allenamento: cosa sono e come comportarsi

Anche se può sembrare strano e a volte spaventoso, avere i brividi dopo un allenamento particolarmente intenso è piuttosto comune e solitamente si tratta della manifestazione che il corpo sta lavorando per tornare alla sua temperatura standard. I motivi specifici dell'insorgenza dei brividi post allenamento possono essere diversi. Ecco quali e come fare per calmarli ed evitarli in futuro.

Cause dei brividi post allenamento Mancanza del periodo di recupero

Indumenti troppo leggeri

Disidratazione

Colpo di calore

Abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue

Mancanza del periodo di recupero Quando ci si allena la temperatura corporea aumenta. Il raffreddamento dopo un allenamento è quindi benefico perché riduce gradualmente la temperatura corporea e regola il flusso sanguigno riportandolo al punto in cui si trovava prima della sessione di allenamento. Saltare un periodo di recupero può causare una riduzione più drastica della temperatura corporea, che a sua volta può portare a brividi dopo una corsa, una sessione di ciclismo, un allenamento della forza e altro. Per un recupero adeguato è necessario non interrompere bruscamente l'allenamento ma continuarlo riducendo gradualmente l'intensità e il ritmo per 5-10 minuti. Dopo una camminata veloce, quindi, passare ad una lente, e dopo una corsa a una ad intensità media. Indispensabile, subito dopo, allungare i muscoli per rallentare il flusso sanguigno attraverso il corpo e ridurre il rischio di lesioni.

Indumenti troppo leggeri Indossare abiti adeguati può prevenire i brividi durante e dopo un allenamento. Scegliere di vestirsi a strati, soprattutto se ci si allena all'aperto in inverno è la soluzione ideale, non solo per tenere a bada i brividi ma anche l'ipotermia. Gli strati, infatti, intrappolano l'aria calda più vicina al corpo, mantenendo isolati. Se durante l'allenamento ci si scalda si deve togliere uno strato per evitare un'eccessiva sudorazione, che potrebbe anch'essa portare ai brividi in un secondo momento perché dopo l'allenamento gli indumenti bagnati diventano freddi, abbassando potenzialmente la temperatura corporea troppo rapidamente. Le fibre di cotone tendono a trattenere l'acqua, quindi meglio scegliere tessuti che si asciugano rapidamente come poliestere, nylon e lana merino.

Colpo di calore Se il freddo invernale può mettere a dura prova, lo stesso si può dire del caldo estivo. Fare allenamento all'aperto a temperature molto elevate e una forte umidità può infatti causare il surriscaldamento del corpo e, nei casi più critici, un colpo di calore. Il colpo di calore si verifica quando la temperatura interna del corpo è sottoposta a un grande stress termico. Nausea e brividi dopo l'esercizio fisico sono sintomi comuni del colpo di calore, insieme a forte mal di testa, confusione, battito cardiaco accelerato, respiro accelerato e vomito. Se si verifica questo evento è bene rivolgersi immediatamente a un medico e nell'attesa che arrivi cercare di rifugiarsi in una zona d'ombra, togliersi gli indumenti in eccesso e bagnarsi la pelle con acqua fresca.