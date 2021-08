Bodybuilding: Perché Breve e Intenso

Lo stesso non accade per le innumerevoli discipline del mondo sportivo - ovviamente, piccole variazioni sono sempre e comunque lecite o comprensibili; nessun tecnico tuttavia, si sognerebbe di contestare ad esempio il principio della soglia anaerobica .

Ma allora, perché esistono così tante correnti filosofiche, mole delle quali parecchio differenti tra loro, sulla teoria e metodologia dell'allenamento per il bodybuilding ?

Dal punto di vista fisiologico, l'organismo risponde agli stimoli dell'allenamento cercando di adattarsi come "logico" dovrebbe essere.

Crescita Muscolare

Cosa serve per aumentare l’ipertrofia?

Cosa serve, a conti fatti, per ottenere la tanto agognata ipertrofia muscolare?

Stimolare la forza , aumentando progressivamente i carichi;

, aumentando progressivamente i carichi; Mantenere intensità elevate ;

; Garantire un carico allenante soddisfacente , curando anche il volume complessivo e una densità appropriata, ma nemmeno eccessivo ;

, curando anche il complessivo e una appropriata, ma ; Non trascurare i parametri allenanti rimanenti, come i tempi sotto tensione (TUT), le ripetizioni (rep) e le serie (set);

rimanenti, come i tempi sotto tensione (TUT), le ripetizioni (rep) e le serie (set); Fornire i nutrienti necessari;

necessari; Assicurare i giusti tempi di rigenerazione - supercompensazione ;

- ; Variare gli stimoli.

Da un lato è vero che, in base al concetto di variabilità individuale, ognuno di noi ha delle attitudini che possono rispondere in maniera diversa ai vari tipi di stimolo allenante.

Dall'altro però, è altrettanto vero che questo "margine", è molto più contenuto di quanto si possa credere.

Per esempio, sono in molti a costruire il proprio allenamento in base alla propria "presunta" composizione muscolare. Poiché esistono diverse tipologie di fibre contrattili e relative unità motorie – alcune deputate a contrazioni lente ma resistente, che sfruttano prevalentemente il metabolismo energetico aerobico, ed altre riservate alle contrazioni veloci e potenti, che invece sfruttano sostanzialmente il metabolismo energetico anaerobico – è logico ipotizzare che la prevalenza di una o dell'altra possa incidere sulla performance e sulla risposta ai diversi stimoli allenanti.

Le tabelle devono quindi tenere in considerazione le diverse attitudini metaboliche dei muscoli e addirittura la predisposizione individuale?

Sì e no. Nel senso che la fisiologia è uguale per tutti! E anzi, spesso, le persone "dure a crescere" (hardgainer) sono quelle che devono mostrare una maggior diligenza – rispetto ai pochi fortunati che crescono con qualsiasi sistema.

In alcuni casi potrebbe essere intelligente modificare leggermente i parametri allenanti ma, a prescindere dalla tipologia di unità motorie prevalenti, a crescere sono sempre e comunque quelle anaerobiche a contrazione veloce e, per fare ciò, dobbiamo comunque rispettare le suddette regole.