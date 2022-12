Allenamento delle braccia: come ottenere bicipiti e tricipiti più grossi

In questo articolo parleremo dell'allenamento per le braccia e, nello specifico, di come potenziare l'intera muscolatura di questi distretti. A dire il vero, "braccia" significa tutto e nulla. Per il bodybuilder infatti, è necessario differenziare l'allenamento delle braccia nei due distretti principalmente coinvolti: bicipite brachiale , responsabile soprattutto di movimenti di flessione dell'avambraccio sul braccio;

, responsabile soprattutto di movimenti di flessione dell'avambraccio sul braccio; tricipite brachiale, invece coinvolto soprattutto nell'estensione dell'avambraccio sul braccio. Ovviamente, dal punto di vista funzionale – aspetto che invece interessa maggiormente agli sportivi – la faccenda è molto più complicata di così. Questi muscoli assolvono funzioni biomeccaniche multiple e partecipano, con gli altri di cui parleremo, a vari movimenti degli arti superiori con maggior interesse dell'avambraccio rispetto al braccio. Precisiamo questo perché, come dovrebbe essere chiaramente esposto negli articoli Allenamento dei Pettorali e Allenamento dei Dorsali, il movimento dell'omero sull'articolazione gleno-omerale è a carico dei muscoli delle spalle, della schiena (soprattutto alta e laterale) e del petto – anche se andrebbero citati anche tutti i muscoli legati al movimento scapolare.

Quali Muscoli Muscoli delle braccia: quali sono? Per capire quali muscoli andrebbero presi in considerazione e quali invece esclusi dall'allenamento delle braccia, è di conseguenza necessario considerare sia l'aspetto anatomico che funzionale. Anzitutto, la regione anatomica è quella che interessa tutte le logge (superficiali e profonde) avvolgenti l'omero e in parte l'avambraccio prossimale, anteriormente e posteriormente. In secondo luogo, i movimenti da considerare sono quelli articolati sul complesso del gomito. Tali articolazioni sono di fatto tre: omero-ulnare, omero-radiale, radio-ulnare, e consentono: flessione ed estensione dell'avambraccio sul braccio – quindi di ulna e radio sull'omero – pronazione (rotazione interna) e supinazione (rotazione esterna). I muscoli anteriori sono fondamentalmente coinvolti nella flessione, della pronazione e nella supinazione; parliamo di: bicipite brachiale, brachiale, brachioradiale e coracobrachiale.

I muscoli posteriori sono principalmente implicati nella flessione; parliamo di tricipite brachiale e dell'anconeo. Vediamoli più accuratamente. Per approfondire: Allenamento dei Pettorali

Bicipite Brachiale Anche detto biceps brachii, il bicipite brachiale è un grosso muscolo posizionato tra spalla e gomito, e composto da due ventri muscolari originanti prossimalmente (vicino al tronco) che si unificano distalmente (verso l'estremità). Il bicipite brachiale è uno dei tre muscoli del compartimento anteriore e superiore del braccio, insieme al muscolo brachiale e al coracobrachiale, con i quali condivide l'innervazione. Entrambi i capi prossimali sorgono dalla scapola (processo coracoideo e tubercolo sopraglenoideo) e si uniscono inserendosi poi sull'avambraccio superiore (tuberosità radiale). Pur interessando le articolazioni di spalla e gomito, le sue funzioni principali sono la flessione e la supinazione (rotazione esterna) dell'avambraccio. C'è però da dire che la rotazione esterna richiede almeno una parziale flessione dell'omero-ulnare , e che la flessione è massivamente sostenuta dal bicipite (in percentuale di coinvolgimento rispetto agli altri) solo quando l'avambraccio è ruotato esternamente . È anche importante sottolineare che, nel pratico, i bicipiti possono esercitare solo una determinata quantità di forza, indipendentemente dalla posizione dell'avambraccio; quando la posizione dell'avambraccio cambia, il compenso è a carico degli altri muscoli. Questo significa che variando la posizione dell'avambraccio e dell'omero rispetto alla spalla, il bicipite viene comunque allenato e cambia sostanzialmente l'impegno degli altri sinergici .

Brachiale Anche detto brachialis anticus, il brachiale è un altro muscolo della parte superiore del braccio, posto tuttavia tra metà dell'omero e gomito, che flette appunto l'articolazione del gomito. Si trova più in profondità del bicipite brachiale e fa parte del pavimento della regione chiamata fossa cubitale. Il brachiale origina prossimalmente sulla superficie anteriore della metà distale dell'omero, vicino all'inserzione del muscolo deltoide (che abbraccia con due processi angolari). Il tendine distale invece, si inserisce sulla tuberosità dell'ulna e sul processo coronoideo della stessa. Il brachiale è un muscolo estremamente forte, seppur quasi per nulla visibile. Diversamente da quanto molti pensano infatti, è il brachiale a svolgere il compito di "motore" principale nella flessione del gomito, non è il bicipite . Rispetto al bicipite, il brachiale genera effettivamente circa il 50% in più di potenza nella flessione . A differenza del bicipite però, il brachiale non si inserisce sul radio e non partecipa alla rotazione dell'avambraccio . L'equivoco nasce dalla maggior "evidenza" del bicipite, e dal conseguente interesse nella cultura della muscolazione estetica.

Brachioradiale Il brachioradiale è un muscolo dell'avambraccio – non del braccio come i due precedenti e il prossimo che analizzeremo – responsabile della flessione dell'avambraccio. Il brachioradiale è sinergico al brachiale e al bicipite; il tricipite brachiale e l'anconeo sono invece antagonisti. Il brachioradiale si occupa anche della pronazione tanto quanto della supinazione, a seconda della posizione di partenza dall'avambraccio . Quando l'avambraccio è già pronato, nell'atto di flessione il brachioradiale tende a supinare;

In supinazione invece, tende a pronare. Tutto ciò contribuisce a supportare la funzione del bicipite brachiale . Il brachioradiale è inserito prossimalmente alla cresta sopracondiloidea laterale dell'omero, e distalmente al processo stiloideo distale del radio, tramite il tendine brachioradiale. Il brachioradiale è più forte quando l'avambraccio è in una posizione intermedia tra la supinazione e la pronazione dell'articolazione radioulnare (la classica impugnatura "a martello" o neutra) . Nell'atto di flettere il gomito, il brachioradiale è più attivo (in percentuale di coinvolgimento) rispetto al bicipite quando è pronato (la presa a palmi verso il basso, per intenderci) poiché quest'ultimo si trova in svantaggio meccanico. Pertanto, con l'obbiettivo di enfatizzare lo stimolo sul bicipite, in molti suggeriscono di ruotare esternamente l'avambraccio durante la flessione . Questo può essere considerato un buon consiglio solo se la percentuale di intensità non è effettivamente elevata; diversamente, il bicipite viene comunque reclutato in maniera totale. il brachioradiale non genera tanta torsione articolare quanto il brachiale o il bicipite, ed è invece efficace soprattutto quando quei muscoli sono già parzialmente flessi al gomito . Interviene soprattutto quando è richiesto un movimento rapido e quando si solleva un peso durante la lenta flessione dell'avambraccio – due azioni che sembrano quasi contrapporsi. Il brachioradiale viene utilizzato per stabilizzare il gomito durante azioni rapide di flessione ed estensione, quando si trova in posizione centrale come nel gesto di "martellare". Pur non venendo isolato o bersagliato dall'allenamento, in termini funzionali ha un'importanza cruciale – soprattutto nell'elevata espressione di forza.

Coracobrachiale Il coracobrachiale è il più piccolo dei tre muscoli che si attaccano al processo coracoideo della scapola – gli altri due muscoli sono il piccolo pettorale e il capo corto del bicipite brachiale. Si trova nella parte superiore e mediale del braccio. Sorge prossimalmente all'apice del processo coracoideo e si inserisce distalmente al centro della superficie mediale dell'omero, tra le origini del tricipite brachiale e del brachiale. L'azione del coracobrachiale è di flettere e addurre il braccio a livello dell'articolazione gleno-omerale (spalla). Inoltre, resiste alla deviazione del braccio dal piano frontale durante l'abduzione. Pertanto, rispetto all'articolazione della spalla, la contrazione del coracobrachiale porta a due movimenti distinti: tira l'omero in avanti flettendo il braccio, e verso il busto adducendolo . In misura minore, ruota internamente l'omero . Un'altra importante funzione del coracobrachiale è la stabilizzazione della testa dell'omero all'interno dell'articolazione della spalla, specialmente quando il braccio pende liberamente al fianco del busto, opponendosi alla forza di gravità. Il coracobrachiale, pur condividendo la posizione anatomica con bicipite e brachiale, non è quindi implicato nella flessione dell'avambraccio sul braccio ; non si allena durante le comuni routine di muscolazione per le braccia .

Tricipite Brachiale Anche detto tricipeps brachii, il tricipite brachiale è un grosso muscolo posteriore del braccio composto da 3 capi: mediale, laterale e lungo. Il capo lungo nasce dal tubercolo infraglenoide della scapola. Si estende distalmente anteriormente al piccolo rotondo e posteriormente al grande rotondo.

Il capo mediale sorge prossimalmente nell'omero, appena sotto al solco del nervo radiale – superficie dorsale (posteriore) dell'omero; setto intermuscolare mediale. È per lo più coperto dai capi laterale e lungo, ed è visibile solo distalmente sull'omero.

Il capo laterale nasce dalla superficie dorsale dell'omero, laterale e prossimale al solco del nervo radiale, dal grande tubercolo fino alla regione del setto intermuscolare laterale. I tre capi convergono in un unico tendine inserito nel processo olecrano dell'ulna (anche se alcune ricerche indicano che potrebbe esserci più di un tendine) e alla parete posteriore della capsula dell'articolazione del gomito. Parti del tendine comune si irradiano nella fascia dell'avambraccio e possono quasi coprire il muscolo anconeo. Shutterstock Ognuno dei tre capi può essere considerato un muscolo indipendente con ruoli funzionali specifici . Il tricipite è un muscolo estensore dell'articolazione del gomito e un antagonista dei muscoli bicipite e brachiale. Può anche stabilizzare l'articolazione del gomito quando l'avambraccio e la mano vengono utilizzati per movimenti di precisione, ad esempio durante la scrittura. È stato suggerito che: il capo lungo venga impiegato soprattutto quando si richiede una cospicua generazione di forza e quando è necessario un controllo sinergico della spalla e del gomito;

il capo laterale è deputato a movimenti che richiedano occasionalmente un'alta intensità;

il capo mediale consente movimenti più precisi e non troppo forti. Con la sua origine scapolare, il capo lungo agisce anche sull'articolazione della spalla ed è coinvolto nella retroversione e adduzione del braccio. Aiuta a stabilizzare l'articolazione della spalla nella parte superiore dell'omero.

Anconeo L'anconeo (anconaeus) è un piccolo muscolo posteriore al gomito; alcuni lo includono nella regione del braccio ed altri dell'avambraccio. Per molti, sarebbe una sorta di prolungamento del tricipite. Origina prossimalmente sulla superficie posteriore dell'epicondilo laterale dell'omero e si inserisce distalmente sulla superficie posteriore superiore dell'ulna e sul laterale dell'olecrano. Può essere facilmente palpato appena lateralmente al processo olecrano dell'ulna. Il suo ruolo per gli umani è relativo. Sostiene il gomito in piena estensione e supporta l'azione del tricipite. Inoltre impedisce che la capsula dell'articolazione del gomito venga pizzicata durante il movimento. Adduce l'ulna e stabilizza l'articolazione. Serve principalmente a piccoli movimenti che interessano l'ulna. Nell'effettuare una leggera abduzione della stessa, consente di utilizzare qualsiasi dito come asse di rotazione dell'avambraccio. Per approfondire: Allenamento delle Spalle

