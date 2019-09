In un esperimento scientifico condotto nel 2009 presso la "Eastern Illinois University", si è osservata l'esecuzione di vari esercizi (back squat, deadlift, overhead press e curl llift) da parte di 12 uomini, con e senza bosu. L'uso del bosu non ha creato una differenza rilevante nell'attività muscolare, ma sono necessari ulteriori approfondimenti. Pertanto, si è concluso che il bosu non dovrebbe apportare un miglioramento significativo se applicato a questi esercizi motori, e che l'esecuzione effettuata su superfici stabili risulta efficiente tanto quanto quella con bosu – Effect of surface stability on core muscle activity for dynamic resistance exercises – Willardson JM, Fontana FE, Bressel E. – Int J Sports Physiol Perform, vol.4:97-109, 2009.

Un secondo studio incentrato sulla posizione a gamba singola (monopodalica) ha mostrato risultati molto simili, ovvero nessuna differenza nell'attività muscolare con e senza bosu – Ankle Muscle Activation When Using the Both Sides Utilized (BOSU) Balance Trainer – Laudner, Kevin G; Koschnitzky, Matthew M. – Journal of Strength & Conditioning Research, vol.24:218-222,2010.