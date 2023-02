Borraccia per palestra: le 10 migliori del 2023

Qui di seguito i migliori modelli di borraccia per palestra del 2023, scelti tra quelli disponibili per l'acquisto online:

Tra i parametri di acquisto , forma, capacità, peso e grandezza sono caratteristiche da non tralasciare nella scelta. Altrettanto importante è la maneggevolezza : la borraccia deve avere una presa facile e sicura , e la forma del becco deve assicurare una veloce fuoriuscita del liquido. Anche il tappo deve essere sicuro, in modo da evitare fuoriuscite di liquidi dovute a pressioni o sollecitazioni involontarie in fase di trasporto nelle borse o negli zaini.

Molto vendute sono anche le borracce in acciaio inossidabile , molto più resistenti in termini di durata e solo relativamente più pesanti. Quest'ultime possono garantire inoltre un effetto di conservazione della temperatura.

Il principale materiale utilizzato per la costruzione delle borracce da palestra è a sua volta la plastica , perché più leggera. E' però importante che il modello che scegliamo contenga la sigla " BPA Free " il che significa che non contiene Bisfenolo A: in tal modo saremo certi che il liquido che conserveremo all'interno della borraccia non sarà contaminato da sostanze nocive, e che sarà effettivamente sano.

La regola vale per la palestra ma anche per qualsiasi altra attività sportiva che comporti sudorazione , perdita di liquidi e - di conseguenza - il rischio di un inizio di disidratazione .

Borraccia per palestra: i 5 modelli migliori

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di borraccia per palestra. Alcuni di questi modelli - diversi per marca, costo, colore, capacità e caratteristiche - hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online, che li hanno premiati con un gran numero di recensioni positive e di acquisti portati a termine. Eccoli:

Borraccia Super Sparrow

Questa classica borraccia flip-top è realizzata in Eastman Tritan, priva di BPA. Leggera e costruita per durare a lungo, in chiave green e di risparmio economico, promette di non rendere più necessario acquistare acqua in bottiglia monouso. Il modello è caratterizzato da una serratura sicura per il coperchio e da un beccuccio Fast Flow, che rende subito disponibili i liquidi che abbiamo portato con noi in palestra. L'accesso è rapido, con apertura coperchio a un tasto, e il design leggero, a prova di perdite e a parete singola. La borraccia è dotata di un robusto cordino, per un facile trasporto. Tra gli elementi che rendono questo modello un bestseller, anche la gamma di colori: ne sono disponibili ben ventiquattro, da abbinare al proprio stile.

Borraccia Ion8

Tra i modelli più gettonati online, troviamo anche questo, caratterizzato da uno stile minimal e molto elegante, che però si sposa con una semplice funzionalità. A partire dal cappuccio dell'ugello igienico, che si apre con un dito e può essere bloccato in modo sicuro. La borraccia è a flusso libero per una rapida idratazione, e ha la larghezza di una lattina: in questo modo, si adatta a qualsiasi portabicchieri, borsa, cestino per la scuola o zaino. Facile da trasportare, la pratica maniglia si blocca su un dito, un gancio o un moschettone. Anche in questo caso, il modello è privo di BPA ed è realizzato in plastica priva di ftalati e atossica. Chi l'ha acquistata ne loda in particolare la tenuta e la solidità, che fa stare tranquilli su eventuali perdite anche in fase di trasporto in borsa.

Borraccia Watmhhjq

Realizzata in materiale plastico di alta qualità per uso alimentare, questa borraccia è priva di BPA ed è caratterizzata da un corpo trasparente, con pareti lisce. La capacità massima è di 1000 ml, in modo da limitare la necessità di rabbocchi. Il corpo della bottiglia dispone di una scala di volumi, in modo da poter controllare la quantità di acqua rimanente con uno sguardo. Il tappo può essere aperto con una sola mano e il coperchio incernierato è dotato di una chiusura di sicurezza per renderlo antipolvere e a prova di perdite. A completare il modello, un cinturino leggero e un filtro rimovibile, oltre a una spazzola per la pulizia.

Borraccia Myforest

Tra le borracce extralarge, gli utenti di Amazon premiano in particolare questa, leggera, resistente e realizzata in Tritan. Ha infatti una capacità di 2200 ml, elemento che la rende ideale per soddisfare le esigenze idriche di un'intera giornata. Il corpo della borraccia ha una scala del volume dell'acqua e una tabella degli orari, per ricordare l'obiettivo giornaliero. Pur essendo molto capiente, la borraccia è di forma ergonomica, dotata di un cinturino da polso resistente e di uno speciale guscio smerigliato riflettente. È a prova di perdite a 360°, robusta, durevole e resistente agli urti. La flip cover ha anche un blocco di sicurezza per evitare l'apertura accidentale. I fori per l'aria nel coperchio assicurano che l'acqua scorra rapidamente.

Borraccia Uootach

E' molto capiente anche questo modello di borraccia, realizzata con materiale plastico per uso alimentare e caratterizzata da una guarnizione in silicone alimentare, non tossico e privo di BPA, sicuro ed ecologico. La bottiglia ha una capacità super, da due litri, e quindi non rende necessari rabbocchi frequenti. E' inoltre dotata di una spirale a doppio strato e di una guarnizione in silicone per evitare fuoriuscite. Dopo aver assemblato la cannuccia, basta premere l'apposito pulsante e la cannuccia si aprirà automaticamente. E' altresì possibile bere direttamente dal beccuccio senza usare la cannuccia. Questo modello trova vasti consensi anche per il design, con scanalature su entrambi i lati del corpo della bottiglia che lo rendono maneggevole.