Bodyweight: Cos’è e Come Iniziare

Efficacia Pubblicità a parte, il bodyweight offre concrete possibilità di miglioramento fisico. Certi esercizi sono talmente complessi / faticosi da risultare impossibile anche per certi sportivi con ampia base di allenamento, soprattutto di quelli molto pesanti. Ecco perché il bodyweight può essere un'ottima alternativa anche per chi pratica culturismo o body building amatoriale, magari creando tabelle miste. È ovvio che, per la definizione stessa del corpo libero, certi esercizi non possono essere sostituiti; chi è solito allenare glutei, cosce e lombari con un deadlift caricato a 200 kg, non ha le stesse possibilità praticando esercizi callistenici. Anche in tal caso però, in sostituzione dell'ormai noto e fondamentale periodo di scarico attivo, è possibile praticare bodyweight con ottimi risultati. Si raccomanda tuttavia di non prendere sottogamba questo sistema di allenamento; anch'esso, potenzialmente di elevatissimo impegno tecnico e muscolare, presenta dei rischi e può rivelarsi nocivo se non gestito correttamente – ad esempio, nei pull-up / trazioni alla sbarra, o peggio nelle oscillazioni alla sbarra e nei muscle-up, molto delicati per le spalle. Per approfondire: Callisthenics: Cos'è, Benefici ed Esercizi

Vantaggi e Svantaggi I vantaggi del bodyweight sono numerosi; vediamo i principali: Può essere praticato ovunque ;

rispetto all'iscrizione in centri fitness e palestre. Ciò che serve può essere acquistato ma anche autocostruito, con la partecipazione economica di pochi "soci"; Sviluppa ipertrofia funzionale – che, a dire la verità, vuol dire tutto e niente. Sta ad evidenziare che il sistema nervoso centrale e locomotore di un soggetto che si allena in bodyweight diventano, nell'incremento prestazionale, " più adatti " ai movimenti naturali , ovvero per i quali l'organismo umano è progettato, rispetto a ciò che avviene nel potenziamento puro. In linea teorica , questo dovrebbe costituire un vantaggio anche nell'ambito della prevenzione , perché implica la maturazione di forza elastica , blandamente più reattiva , e consente di far lavorare i muscoli in allungamento e le articolazioni con maggior ROM (il che, come vedremo, per la verità non sempre è un bene);

; anzi, offre maggiori possibilità di crescita con alte frequenze di workout rispetto al contrario (tipica invece di metodi di resistance training tipo Heavy Duty o BIIO); Minor rischio statistico di "catabolismo muscolare" e del temutissimo "sovrallenamento" (overtraining). Questo è possibile perchè il requisito sostanziale del bodyweight è di mantenere un livello tecnico impeccabile, il che preclude la possibilità di esaurimento muscolare totale; C'è da dire che, per molti, l'allenamento a corpo libero è una vera e propria presa di posizione; rappresenta una sorta di "rifiuto secco" alla tendenza modaiola; alcuni ripudiano anche l'uso di integratori alimentari.

Svantaggi Gli svantaggi del bodyweight sono pochi e di semplice comprensione: In mancanza di determinazione, è molto più facile rinunciare o interrompere le routine;

Presenta costi inferiori all'inizio , ma l'acquisto di una struttura specifica – per eseguire gli esercizi più avanzati – non è cosa da poco;

decisamente di infortunio – anche se questo dipende dal tipo di movimento e dalla soggettività; I soggetti pesanti (in sovrappeso od obesi), così come quelli meno forti (le donne hanno maggior difficoltà), non hanno la possibilità di allenarsi da subito in body weight. Per approfondire: Fare Palestra a Casa