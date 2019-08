Quando gli adipociti sono pieni, vari fattori ormonali attivano la proliferazione di cellule denominate "preadipociti", stimolandone l'evoluzione in veri e propri adipociti, per aumentare la capacità di stoccaggio del tessuto adiposo. Siccome non è possibile indurre l'apoptosi (morte cellulare) delle cellule adipose – e, in un certo senso, per fortuna – i preadipociti specializzati tenderanno a rimanere attivi e soprattutto "ricettivi". Per dirla tutta sarebbe logico dedurre che, come avviene per le cellule satellite muscolari, se totalmente inutilizzate, anche quelle adipose dovrebbero regredire tornando alla fase iniziale. È tuttavia solo un'ipotesi e non esistono certezze, anche se l'esperienza insegna che ogni tessuto ha una "memoria", probabilmente indotta da modificazioni di natura epigenetica – ovvero non direttamente a carico del DNA. In pratica, chi ingrassa ripetutamente ha più attitudine a farlo, così come chi si è sempre allenato, anche dopo uno stop, ha maggior predisposizione a migliorare.