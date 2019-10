Cos'è il Black Friday?

Il Black Friday è sinonimo di offerte e sconti, di shopping conveniente. Il significato letterale di Black Friday è "venerdì nero" ma, contrariamente a quanto può sembrare, si tratta di una giornata assolutamente favorevole per chi ha in programma di fare compere. Nato negli Stati Uniti, il Black Friday dà ufficialmente il via alla stagione dello shopping di Natale, incentivando gli acquisti con prezzi ribassati che difficilmente si ripeteranno prima dei saldi di fine stagione. E' possibile trovare scontato ogni genere di prodotto, dall'abbigliamento sportivo agli attrezzi per allenarsi in casa o all'aperto; dalle scarpe da running ai pratici smartband, dai tapis roulant alle cyclette.

Come approfittare al meglio delle occasioni del Black Friday 2019? In questa guida spiegheremo bene come prepararsi al Black Friday, quali prodotti in offerta potremmo trovare e come rimanere informati su sconti e offerte lampo di Amazon e non solo.

Quando è il Black Friday? La data

Come abbiamo accennato, il Black Friday è americano e cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) che a sua volta è sempre il quarto giovedì del mese di Novembre. La data del Black Friday 2019 è il 29 Novembre, giorno entro il quale è bene tenere pronta la propria wishlist di prodotti per sport e fitness e benessere da comprare in offerta o scontati.

Cos'è la settimana del Black Friday o Black Week?

Non è insolito che già nei giorni precedenti questo venerdì di offerte si trovino nei negozi e sugli e-commerce offerte interessanti tanto che, seppure informalmente, si parla anche di settimana del Black Friday. Nel 2019 la settimana del Black Friday inizia lunedì 25 novembre, quando inizieranno le promozioni. Proprio per questa ragione vale la pena monitorare i siti di e-commerce che vendono prodotti che ci interessano, anche iscrivendosi alle newsletter o accettando di ricevere le notifiche che spesso contengono proprio offerte e sconti last minute del Black Friday 2019.