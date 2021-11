Black Friday 2021 Il Black Friday è sinonimo di offerte e sconti, di shopping conveniente. Il significato letterale di Black Friday è "venerdì nero" ma, contrariamente a quanto può sembrare, si tratta di una giornata assolutamente favorevole per chi ha in programma di fare compere. Nato negli Stati Uniti, il Black Friday dà ufficialmente il via alla stagione dello shopping per i regali di Natale 2021, incentivando gli acquisti con prezzi ribassati che difficilmente si ripeteranno prima dei saldi di fine stagione. E' possibile trovare scontato ogni genere di prodotto, dall'abbigliamento sportivo agli attrezzi per allenarsi in casa o all'aperto; dalle scarpe da running ai pratici smartband, dai tapis roulant alle cyclette. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON Come avvalersi al meglio delle offerte del Black Friday 2021 su Amazon? In questa guida spiegheremo bene come approfittare del Black Friday, quali prodotti in offerta possiamo trovare e come rimanere informati su sconti e offerte lampo di Amazon Quando è il Black Friday 2021? La data Come abbiamo accennato, il Black Friday è americano e cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) che a sua volta è sempre il quarto giovedì del mese di Novembre. La data del Black Friday 2021 però è...doppia! Il Black Friday 2021 è infatti il 25-26 Novembre, anche se le offerte iniziano diversi giorni prima rispetto al venerdì nero vero e proprio e terminano alcuni giorni dopo, con sconti anche su molti prodotti per sport e fitness e benessere.

Black Friday 2021 Amazon Anticipato: Date e migliori offerte dal 8 al 18 novembre Cos'è il Black Friday Anticipato? Si tratta di 11 giorni di promozioni e sconti che Amazon propone ai suoi utenti prima dei giorni del Black Friday 2021 vero e proprio. Dall'8 al 18 novembre 2021 sul portale di e-commerce più famoso del mondo ci sono già stati migliaia di prodotti in offerta, e quindi disponibili per l'acquisto immediato, senza per forza attendere il fatidico "Venerdì Nero".

Black Friday dal 19 al 29 novembre: offerte migliori Dal 19 al 29 novembre Amazon rende disponibili le offerte della Settimana del Black Friday: in realtà sono quindi 11 giorni, con decine di migliaia di prodotti scontati in tutte le categorie merceologiche. Abbiamo selezionato le migliori offerte per lo sport ed il fitness.

Quando finisce il Black Friday 2021? Il Black Friday vero e proprio termina il 26 Novembre 2021 alle 23:59, ma le offerte saranno disponibili fino al 29 novembre. E anche dopo questa data, ci sarà certamente una coda lunga e continueremo a trovare offerte e sconti. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON

Black Friday 2021 in Italia: le offerte per fitness e sport Zalando : Sneakers e scarpe sportive, ma anche completi per allenarsi in totale comodità rappresentano una delle attrattive più interessanti del Black Friday 2021 in casa Zalando

Cuffie, auricolari più adatti al nostro allenamento, ma anche accessori legati alla mobility rappresentano alcune delle opportunità più interessanti del Black Friday 2021

abbigliamento sportivo e piccoli attrezzi, ma anche accessori per la vita outdoor rappresentano il cuore delle offerte più richieste

durante il Black Friday 2021 su Unieuro potremmo trovare in offerta quei gadget tech che rendono più semplice la vita agli sportivi, come ad esempio gli auricolari wireless per la corsa, e sui quali spuntare un buon prezzo può essere vantaggioso. Può essere un'occasione per completare il nostro kit di allenamento, ma anche per sostituire un prodotto che usiamo e che non funziona più

anche Mediaworld generalmente partecipa al Black Friday e anche in questo caso ci viene incontro per quanto riguarda le nostre esigenze tech, dando anche spazio alla sostenbilità con bici e altri prodotti legati all'universo della mobilità elettrica

: anche Mediaworld generalmente partecipa al Black Friday e anche in questo caso ci viene incontro per quanto riguarda le nostre esigenze tech, dando anche spazio alla sostenbilità con bici e altri prodotti legati all'universo della mobilità elettrica Euronics: il Black Friday 2021 di Euronics potrebbe essere utile per acquistare alcuni strumenti per la cura della persona, come ad esempio dei massaggiatori, ma anche degli epilatori ad un prezzo senza dubbio vantaggioso

Il Cyber Monday 2021: cos'è e data Il Cyber Monday è un lunedì dedicato interamente agli sconti e alle offerte dell'universo tech. E' più recente del Black Friday, la sua invenzione risale infatti al 2005, ma da allora è diventato uno dei giorni più attesi per lo shopping. Il Cyber Monday, chiamato anche il lunedì virtuale, cade il 29 novembre 2021. Sebbene, come abbiamo accennato, il Cyber Monday sia dedicato soprattutto ai prodotti tecnologici, è sempre più frequente trovare altri tipi di prodotti in offerta, quindi vale la pena prestare attenzione per intercettare ulteriori sconti.