Nel mondo veloce in cui viviamo, spesso anche ritagliarsi un'ora di allenamento diventa un'impresa. Giornate frenetiche, traffico, stanchezza, nonché ragioni economiche, portano la maggior parte delle persone a desistere, accantonando l'idea di iscriversi in palestra o di praticare qualche sport. Ma l'allenamento in casa può essere la soluzione. Con gli giusti strumenti e dei buoni programmi di allenamento, infatti, si può ricreare una palestra negli spazi domestici. Scopriremo in questo articolo come approfittare del Black Friday di Amazon per acquistare gli attrezzi indispensabili per allenarsi in casa.

Perché acquistare attrezzi per l’allenamento in casa durante il Black Friday? Sono varie le ragioni per cui conviene acquistare degli attrezzi per allenarsi in casa durante il Black Friday. Sicuramente la comodità di potersi allenare nel pieno comfort dei propri spazi, ma non solo. Ecco un elenco di vantaggi dell'allenamento domestico: risparmio di tempo (soprattutto in città, con il traffico e il lavoro lontano dalla palestra, questa può essere una soluzione salva-tempo)

(soprattutto in città, con il traffico e il lavoro lontano dalla palestra, questa può essere una soluzione salva-tempo) risparmio economico (ovviamente l'allenamento in casa costa molto meno di un abbonamento in palestra)

(ovviamente l'allenamento in casa costa molto meno di un abbonamento in palestra) sentirsi a proprio agio nel proprio ambiente e con gli indumenti che si preferiscono

nel proprio ambiente e con gli indumenti che si preferiscono personalizzare l'allenamento al 100%

guardare un film, una trasmissione mentre ci si allena. Per approfondire: Quali sono i migliori tapis roulant in offerta con il Black Friday 2024?

Cosa devo considerare prima di acquistare attrezzi per allenarsi in casa? Ci sono delle caratteristiche, dei dettagli, a cui prestare attenzione prima di acquistare degli attrezzi per fare fitness in casa. Non tutti gli strumenti per l'allenamento domestico, infatti sono uguali e, soprattutto, non tutti sono adatti per ogni tipo di allenamento. Dunque, prima dell'acquisto, considerate le seguenti cose: qualità del materiale

pesi adeguati al proprio fisico e al proprio allenamento

i manubri regolabili sono più versatili

se si ha poco spazio a disposizione, scegliere strumenti piccoli o pieghevoli

controllare l' ergonomia dei manici degli attrezzi (ad esempio di bande elastiche, kettlebell, trx) per una buona presa e facilità d'uso.

dei manici degli attrezzi (ad esempio di bande elastiche, kettlebell, trx) per una buona presa e facilità d'uso. materiali di lunga durata

spessore del tappetino adeguato e sceglierlo antiscivolo

attenzione alla densità dei foam roller (più sono morbidi e più sono adatti ai principianti)

set di bande elastiche per più livelli di allenamento

attrezzi che si puliscono facilmente.