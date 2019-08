Dunque questo sistema effettore stimola solo ed elusivamente la conservazione dell'energia in eccesso, inibendo quasi del tutto la dissipazione calorica – inibendo la termogenesi, come detto prima, si blocca la perdita del surplus calorico attraverso la produzione di calore corporeo.

Come definisce la parola stessa, "anabolico" indica la capacità di raggruppamento di piccole molecole in unità più grandi, quindi, la capacità di conservazione dell' energia . Il sistema effettore anabolico inibisce :

Questo è il sistema che, durante l'evoluzione umana, ha permesso di superare lunghi periodi di digiuno durante i quali l'attività fisica (caccia, raccolta, fuga ecc) era molto intensa. Viene attivato durante una dieta chetogenica , quando vi è una forte carenza di glucosio, ma non protratta per troppo lungo tempo.

Come potete immaginare questo sistema funziona in maniera totalmente opposta al catabolico. Il sistema effettore anabolico inibisce:

I due sistemi effettori non funzionano come comparti stagni; se si attiva uno non vuole dire che l'altro venga del tutto disattivato. Un esempio è l'attività fisica; l'allenamento attiva il sistema effettore catabolico durante il workout, ma una volta terminato ed aver consumato un pasto avremo l'attivazione del sistema effettore anabolico – con leggere variazioni. I due sistemi lavorano in sinergia al fine di permettere conservazione ed ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia assunta. L'estremizzazione, quindi la preponderanza di uno sull'altro sistema avviene solo in certe situazioni come il digiuno prolungato, il sovrallenamento, stati di malattia, diete a forte restrizione di carboidrati, prolungato deficit calorico ed altre estreme circostanze.